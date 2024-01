fot. Imago / Aflosport Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan wygrał w niedzielę swoje 17 spotkanie w tym sezonie Serie A

Na temat rywalizacji z Fiorentiną wypowiedział się Simone Inzaghi

Już w najbliższą niedzielę Fioletowi zmierzą się w hicie ligi włoskiej z Juventusem

Simone Inzaghi po meczu z Fiorentiną

Inter Mediolan aktualnie jest liderem ligi włoskiej. Nerazzurri wykorzystali jednocześnie sobotnie potknięcie Juventusu z Empoli, remisujący z Toskańczykami (1:1). Jednocześnie aktualnie ekipa ze Stadio Giuseppe Meazza ma oczko przewagi nad Starą Damą i jedno zaległe spotkanie do rozegrania.

– Do momentu objęcia prowadzenia, mieliśmy wiele okazji, w których mogliśmy spisać się lepiej, a w drugiej połowie stworzyliśmy wiele kontrataków, w których zwykle wykazaliśmy się większą jakością. Zespół dał z siebie wszystko i teraz będzie miał dwa dni odpoczynku, bo na to zasłużył – mówił Simone Inzaghi cytowany przez oficjalną stronę internetową Interu Mediolan.

– Przeciwko Juventusowi będzie to mecz pomiędzy dwoma drużynami, które rozgrywają świetne mecze. Zagramy przeciwko drużynie, która gra bardzo dobrze, więc będziemy musieli się do tego przygotować w taki sam sposób, w jaki przygotowywaliśmy się do meczu w Turynie. Tym razem gramy u siebie przed naszymi kibicami, którzy są dla nas bardzo ważni – dodał Włoch.