Inter wrócił na fotel lidera! Podsumowanie i jedenastka 15. kolejki Serie A

Serie A wielkimi krokami zbliża się do połowy sezonu. Za nami 15. kolejka, w której faworyci sensacyjnie zgubili punkty. Inter Mediolan to wykorzystał i wrócił na fotel lidera. Oto podsumowanie i jedenastka 15. kolejki Serie A.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella i Lautaro Martinez

Podsumowanie 15. kolejki Serie A

Najważniejszą informacją minionego weekendu na Półwyspie Apenińskim jest zmiana lidera Serie A. Po kilku tygodniach na 1. miejscu ponownie znalazł się Inter Mediolan. Cristian Chivu i spółka pokonali Genoę (2:1), wykorzystując potknięcia zarówno Milanu, jak i Napoli. W efekcie wypracowali sobie niewielką przewagę w tabeli. Rossoneri sensacyjnie podzielili się punktami z Sassuolo (2:2), a mistrz Włoch przegrał na wyjeździe z Udinese (0:1). Do Świąt Bożego Narodzenia mediolańczycy na pewno pozostaną liderem, ponieważ nikt z TOP3 w najbliższy weekend nie zagra meczu w lidze. Cała trójka weźmie udział w turnieju o Superpuchar Włoch.

Oprócz zaskakujących wyników byliśmy również świadkami ogromnej kontrowersji w meczu Torino – Cremonese. W doliczonym czasie gry goście domagali się rzutu karnego, ponieważ ręką w polu karnym zagrał Nikola Vlasić. O dziwo sędzia nie podyktował jedenastki, co pozbawiło ekipę beniaminka szans na choćby jeden punkt. Ostatecznie Granata wygrała przed własną publicznością (1:0).

Odnotować trzeba kolejną porażkę Fiorentiny w lidze. To już 15. mecz z rzędu bez zwycięstwa i 9. porażka w Serie A. Tym razem lepsza okazała się Werona, wygrywając (2:1) po dublecie Gifta Orbana, który wszedł z ławki. Wygląda na to, że Paolo Vanoli szybko straci pracę.

Ciekawie było na stadionie w Parmie, gdzie zespół Carlosa Cuesty podejmował Lazio, które kończyło mecz w dziewięciu. Najpierw w 42. minucie czerwoną kartkę dostał Mattia Zaccagni, a potem w 77. minucie Toma Basić. Mimo gry w osłabieniu Biancocelesti i tak zdobyli komplet punktów. Ekipa Maurizio Sarriego pokonała Parmę (1:0).

Hitem kolejki był niedzielny mecz Bologna – Juventus, które trzeba przyznać, że nie zachwycił. Jedynego gola, który zagwarantował Starej Damie komplet punktów zdobył Joan Cabal w 64. minucie. Chwilę później Rossoblu stracili szanse na korzystny wynik, ponieważ czerwoną kartkę dostał Torbjorn Heggem.

Wyniki meczów 15. kolejki Serie A:

Lecce 1:0 Pisa

Torino 1:0 Cremonese

Parma 0:1 Lazio

Atalanta 2:1 Cagliari

Milan 2:2 Sassuolo

Udinese 1:0 Napoli

Fiorentina 1:2 Werona

Genoa 1:2 Inter

Bologna 0:1 Juventus

Roma 1:0 Como

Jedenastka 15. kolejki Serie A

W trakcie 15. kolejki na indywidualne wyróżnienie zasłużyło kilku zawodników. Zaczynając od pozycji napastnika Hellas Werona zawdzięcza komplet punktów jednemu z rezerwowych. Gift Orban pojawił się na boisku w 35. minucie w miejsce kontuzjowanego Giovane i odwrócił losy meczu. Nigeryjczyk zdobył dwie bramki, z czego decydującą w doliczonym czasie gry.

W środku pola na szczególne brawa zasługuje Jurgen Ekkelenkamp. Oprócz imponujących podań, które napędzały ataki Udinese, środkowy pomocnik zdobył przepiękną bramkę na wagę zwycięstwa z Napoli. Dwoił się i troił Luka Modrić, który dyrygował grą Milanu. Pięć odbiorów i trzy wybicia w obronie, a do tego ogromna ilość podań i kontaktów z piłką. Co prawda nie miał udziału przy żadnej z bramek, ale to przez niego przechodził każdy atak Rossonerich.

Zostając przy meczu Milan – Sassuolo nie wolno pominąć świetnego występu Davide Bartesaghiego. 19-latek uratował mediolańczyków, zdobywając dwie bramki. Bardzo dobrze podłączał się do akcji ofensywnych, posyłając dwa kluczowe podania na połowie rywala. W akcjach jeden na jednego był nie do zatrzymania.

Jako środkowi obrońcy wyróżnili się m.in. Arnel Bella-Kotchap, który aż 10 razy zażegnał zagrożenia, wybijając piłkę z dala od pola karnego. Do tego był skuteczny w odbiorach (5) i pojedynkach o piłkę. Świetnie zagrał także Yann Bisseck, który zdobył bramkę dla Interu. Bramkarzem kolejki wybraliśmy Ivana Provedela, czyli golkipera Lazio, który zachował czyste konto mimo sześciu interwencji.

Provedel – Bella-Kotchap, Bisseck, Kelly – Bartesaghi, Modrić, I. Kone, Ekkelenkamp, Wesley – Martinez, Orban