Inter wraca do rozmów o nowym kontrakcie. Zatrzymanie gwiazdy priorytetem

Inter Mediolan ma już za sobą letnie zawirowania dotyczące przyszłości Hakana Calhanoglu i dziś patrzy już spokojniej w przyszłość. W klubie słychać, że wraz z nowym rokiem mogą ruszyć rozmowy o nowej umowie lidera środka pola.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan przygotowuje grunt pod rozmowy kontraktowe z Calhanoglu

Inter Mediolan ma za sobą niespokojne lato, w którym sporo mówiło się o sytuacji Hakana Calhanoglu. Pomocnik rozważał zmianę otoczenia i powrót do Turcji, o czym otwarcie mówił Giuseppe Marotta. Galatasaray nie złożył jednak oferty, która spełniłaby oczekiwania Nerazzurrich. Po urlopie piłkarz szybko wrócił do pracy i oddał się w pełni do dyspozycji Cristiana Chivu.

Hakan Calhanoglu zareagował jak rasowy profesjonalista. Zostawił za sobą medialny szum i skupił się na boisku. Poprzedni sezon był dla niego trudny i naznaczony urazami, ale latem postawił na leczenie i solidne przygotowanie fizyczne. Dziś widać efekty. Turek znów dyktuje tempo gry i daje zespołowi spokój w środku pola.

Hakan Calhanoglu ma kontrakt ważny do 2027 roku, lecz temat jego przyszłości zaczyna wracać naturalnym rytmem. Nie ma jeszcze konkretnej daty spotkania, ale kontakt z agentem Gordonem Stipicem jest regularny. W klubie od dawna zakładano, że rozmowy ruszą w drugiej części sezonu. Początek nowego roku może ten proces przyspieszyć.

Turek pozostaje jednym z najlepiej opłacanych zawodników Interu Mediolan i odgrywa kluczową rolę w projekcie sportowym. Plan zakłada przedłużenie umowy do 2029 roku, choć porozumienie finansowe nie będzie łatwe. Pomocnik w lutym skończy 32 lata, a właściciele raczej nie myślą o podwyżce. Atmosfera jest jednak dobra.

