Inter Mediolan ma jasny plan związany z Marcusem Thuramem ws. kontuzji. Klub z Serie A nie chce przyspieszać powrotu zawodnika na boisko, przekonuje "La Gazzetta dello Sport".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Inter ze spokojem podchodzi do kontuzji Thurama

Inter Mediolan najpewniej w dwóch najbliższych spotkaniach będzie musiał radzić sobie bez jednego ze swoich kluczowych napastników. Na jego temat konkretne wieści przekazała „La Gazzetta dello Sport”, informując, kiedy Marcus Thuram będzie mógł wrócić do gry po kontuzji.

Francuski zawodnik zmaga się aktualnie z urazem ścięgna udowego. Piłkarz dyskomfort zaczął odczuwać przy okazji spotkania ze Slavią w ramach Ligi Mistrzów.

Źródło jednocześnie przekazało, że po starciach z Romą w Serie A oraz Unionem w Lidze Mistrzów, Thuram będzie mógł wrócić na hitowe spotkanie z SSC Napoli. Mecz ten zaplanowano na 25 października.

Pod nieobecność francuskiego napastnika Inter będzie liczył na takich graczy jak Ange-Yoan Bonny czy Pio Esposito. W każdym razie główną postacią w ofensywie Nerazzurrich pozostanie Lautaro Martinez, który w tym sezonie Serie A w sześciu meczach zdobył trzy bramki i zaliczył jedną asystę.

Inter obecnie plasuje się na czwartej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się bilansem 12 punktów. Po reprezentacyjnej przerwie mediolańska drużyna powalczy o czwarte z rzędu zwycięstwo. Ostatnio ekipa Cristiana Chivu pokonała kolejno takie zespoły jak: Sassuolo (2:1), Cagliari Calcio (2:0) oraz Cremonese (4:0). Tymczasem starcie z Romą odbędzie się 18 października o godzinie 20:45 na Stadio Olimpico.

Czytaj więcej: Real planuje ruszyć po talent. Chce ściągnąć piłkarski diament Man Utd