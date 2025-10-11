Real Madryt według wieści Fichajes.net, chce pozyskać młodego zawodnika ze szkółki piłkarskiej Manchesteru United. Talent ten jest już określany mianem "nowego Lionela Messiego".

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Joseph Junior Andreou Gabriel może zamienić Man Utd na Real Madryt

Real Madryt znany jest z tego, że regularnie poluje na młode piłkarskie talenty. W ostatnich latach pozyskał już kilku zawodników, którzy dzisiaj błyszczą na europejskich boiskach. Tymczasem najnowsze wieści Fichajes.net sugerują, że na celowniku Królewskich znalazł się młody geniusz z akademii Manchesteru United.

Źródło przekonuje, że Real planuje sprowadzenie Josepha Juniora Andreou Gabriela, który urodził się 6 października 2010 roku w Anglii. Piłkarz ma irlandzko-cypryjskie pochodzenie, a swoją piłkarską przygodę rozpoczynał w akademiach Chelsea, Arsenalu i West Hamu. W 2022 roku dołączył do klubu z Old Trafford.

Talent młodego zawodnika stał się viralem już w bardzo młodym wieku dzięki nagraniu wideo, które obiegło platformę YouTube. To właśnie wtedy zyskał przydomek „Kid Messi”. W tym sezonie, w drużynie prowadzonej przez Darrena Fletchera, został przesunięty na pozycję środkowego napastnika. Spisuje się na niej znakomicie. W zaledwie sześciu spotkaniach zdobył siedem bramek i zaliczył jedną asystę, znacząco przyczyniając się do tego, że Czerwone Diabły zajmują drugie miejsce w tabeli Premier League U-18.

Cudowne dziecko z Anglii

Gwałtowny rozwój piłkarza, nazywanego również JJ Gabrielem, sprawił, że zainteresowanie nim wykazują już czołowe kluby Europy. Real Madryt wydaje się obecnie szczególnie zdeterminowany, by pozyskać zawodnika, widząc w nim talent idealnie wpisujący się w filozofię klubu stawiającego na młodych graczy.

W każdym razie zawodnik ma być także na celowniku FC Barcelony oraz Bayernu Monachium. Wymienione ekipy również wymienia się jako potencjalne nowe kierunki kariery JJ Gabriela.

