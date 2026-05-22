Legia Warszawa – Motor Lublin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy zespół Wojskowych rzutem na taśmę awansuje do europejskich pucharów? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższą sobotę, czyli 23 maja, o godzinie 17:30.

Legia Warszawa – Motor Lublin, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa zmierzy się z Motorem Lublin. Drużyna Wojskowych z dorobkiem 46 punktów zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli i przy korzystnych wynikach innych meczów nadal może wywalczyć awans do europejskich pucharów. Z kolei ekipa Motorowców zgromadziła 43 oczka, co daje jej 11. pozycję w ligowej stawce. Zespół z Lublina jest już jednak pewny utrzymania w elicie, dlatego może podejść do tego starcia z mniejszą presją. Początek interesującej rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego w nadchodzącą sobotę, czyli 23 maja, o godzinie 17:30.

W jutrzejszym pojedynku stawiam na remis. Uważam, że jest to bardzo prawdopodobny wynik, biorąc pod uwagę niezłą dyspozycję obu ekip w ostatnim czasie. Mój typ: remis.

Legia Warszawa – Motor Lublin, sytuacja kadrowa

Legia Warszawa będzie musiała radzić sobie bez kilku ważnych zawodników. W zespole gospodarzy zabraknie bowiem Vahana Bichakhchyana, Claude’a Goncalvesa, Milety Rajovicia, Arkadiusza Recy, Petara Stojanovicia oraz Pawła Wszołka, którzy mają problemy zdrowotne. Motor Lublin również przystąpi do tego spotkania osłabiony kadrowo. W ekipie gości raczej nie zobaczymy takich piłkarzy jak Ivo Rodrigues, Ivan Brkić i Kacper Plichta.

Legia Warszawa – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Legia Warszawa w dwóch ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy zanotowała komplet bardzo cennych zwycięstw. Ekipa Wojskowych pokonała Lechię Gdańsk 2:1 oraz wygrała 1:0 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. W tym samym czasie Motor Lublin także nieźle wyglądał, ponieważ zremisował 3:3 z Cracovią i efektownie pokonał Wisłę Płock aż 4:0.

Legia Warszawa – Motor Lublin, historia

Ostatnie bezpośrednie spotkania Legii Warszawa z Motorem Lublin były dość wyrównane. W pięciu poprzednich meczach ekipa Wojskowych odniosła dwa zwycięstwa, zespół Motorowców wygrał raz, a dwie potyczki zakończyły się remisami. Opisywane statystyki pokazują więc, że rywalizacja tych drużyn w ostatnim czasie dostarczała sporo emocji.

Legia Warszawa – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 1.60, typ na zwycięstwo Motoru Lublin to mniej więcej 5.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.20.

Legia Warszawa – Motor Lublin, przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Piątkowski, Augustyniak, Leszczyński – Chodyna, Kapustka, Elitim, Vinagre – Adamski, Nsame, Żewłakow

Motor: Tratnik – Stolarski, Bartos, Matthys, Luberecki – Wolski, Samper, Scalet – Ndiaye, Karol Czubak, Bradly van Hoeven

Legia Warszawa – Motor Lublin, transmisja meczu

Pojedynek między Legią Warszawa a Motorem Lublin oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych – CANAL+ 360 oraz TVP Sport, a także w serwisach streamingowych – CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek ciekawej rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w nadchodzącą sobotę, czyli 23 maja, o godzinie 17:30.

