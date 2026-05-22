Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Drużyna z województwa podlaskiego powalczy o zdobycie wicemistrzostwa Polski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Chorten Arenie już w najbliższą sobotę, 23 maja o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2026 22:05

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Jagiellonia Białystok podejmie Zagłębie Lubin w ciekawym spotkaniu 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Żółto-Czerwonych z dorobkiem 53 punktów zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli i wciąż walczy o zdobycie wicemistrzostwa Polski. Z kolei drużyna Miedziowych zgromadziła 48 oczek, co daje jej 6. pozycję w stawce. Zespół z Lubina nadal liczy się w wyścigu o awans do europejskich pucharów, dlatego zapowiada się bardzo interesujące starcie. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w tę sobotę, 23 maja o godzinie 17:30.

W jutrzejszym pojedynku stawiam na zwycięstwo Jagiellonii Białystok. Uważam, że ekipa Adriana Siemieńca posiada większą jakość piłkarską od swojego najbliższego rywala, co powinno przełożyć się na komplet punktów. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Ernest STS 1.60 Zwycięstwo Jagiellonii Odwiedź STS

Bonus 267 zł za wytypowanie drużyny z golem

Chcesz postawić na to spotkanie? Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO i zyskaj 267 zł bonusu za poprawne wytypowanie drużyny z golem w dowolnym meczu Ekstraklasy. Sprawdź szczegółowy regulamin opisywanej promocji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Jagiellonia Białystok przystąpi do pojedynku osłabiona kilkoma absencjami. W drużynie gospodarzy zapewne zabraknie Andy’ego Pelmarda, Miłosza Piekutowskiego oraz Dusana Stojinovicia, a pod znakiem zapytania stoi także występ Alejandro Pozo. Problemy kadrowe nie omijają również Zagłębia Lubin. W ekipie gości na pewno nie zagrają Dominik Hładun, Roman Yakuba i Aleks Ławniczak, a możliwe, że niedostępny będzie także Jakub Kolan.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok w dwóch ostatnich kolejkach zanotowała remis i zwycięstwo. Ekipa Żółto-Czerwonych podzieliła się punktami z GKS-em Katowice po remisie 2:2 oraz pokonała Raków Częstochowa 2:0. W tym samym czasie Zagłębie Lubin wypadło trochę gorzej. Zespół Miedziowych przegrał 0:1 z Pogonią Szczecin i wygrał 2:0 z Górnikiem Zabrze.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, historia

Ostatnie bezpośrednie mecze Jagiellonii Białystok z Zagłębiem Lubin były wyrównane. W pięciu poprzednich spotkaniach oba zespoły odniosły po dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. Opisywane statystyki pokazują, że trudno wskazać wyraźnego dominatora tej rywalizacji. Czas pokaże, jaki rezultat padnie w sobotnim pojedynku.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania są gospodarze, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gości. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi około 1.60, typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to mniej więcej 5.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Jagiellonia Białystok Zagłębie Lubin 1.60 4.30 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2026 22:05

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia – Imaz, Kozłowski, Lozano – Zalewski, Pululu, Kajetan Szmyt

Zagłębie: Burić – Grzybek, Kocaba, Nalepa, Michalski, Corluka – Orlikowski, Reguła, Dąbrowski, Kowalczyk – Kosidis

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pojedynek Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 4 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą sobotę, czyli 23 maja, o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.