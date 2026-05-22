Lech Poznań – Wisła Płock: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Zespół Kolejorza chce w dobrym stylu zakończyć mistrzowski sezon. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek interesującej rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą sobotę, czyli 23 maja, o godzinie 17:30.

Lech Poznań Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2026 20:08

Lech Poznań – Wisła Płock, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Lech Poznań zmierzy się z Wisłą Płock. Drużyna Kolejorza przystąpi do tego meczu w doskonałych nastrojach, ponieważ z dorobkiem 59 punktów zajmuje 1. miejsce w tabeli i jest już pewna obrony mistrzostwa Polski. Z kolei ekipa Nafciarzy zgromadziła do tej pory 45 oczek, co daje jej 8. pozycję w stawce. Dla obu zespołów będzie to ostatni występ w obecnym sezonie naszej ligi. Początek rywalizacji na Enea Stadionie w najbliższą sobotę, 23 maja o godzinie 17:30.

Uważam, że Lech Poznań z przytupem zakończy aktualną kampanię i przed własną publicznością sięgnie po komplet punktów. Stawiam na wygraną podopiecznych Nielsa Frederiksena w nadchodzącym starciu z Wisłą Płock. Mój typ: zwycięstwo Lecha Poznań.

Lech Poznań – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Lech Poznań przystąpi do spotkania osłabiony brakiem kilku ważnych zawodników. Z powodu problemów zdrowotnych nie zagrają Alex Douglas, Ali Gholizadeh, Kornel Lisman, Antonio Milić, Joao Moutinho oraz Gisli Thordarson, co mocno ogranicza pole manewru dla ekipy gospodarzy. Wisła Płock również ma swoje problemy kadrowe przed tym meczem. W drużynie gości zabraknie zaś Jorge Jimeneza, Marina Karamarki oraz Kyriakosa Savvidisa.

Lech Poznań – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Lech Poznań w dwóch poprzednich kolejkach zanotował zwycięstwo i remis. Ekipa Kolejorza pokonała Radomiaka Radom 3:1 oraz podzieliła się punktami z Arką Gdynia po remisie 1:1. Znacznie słabiej prezentowała się w tym czasie Wisła Płock. Zespół Nafciarzy przegrał oba ostatnie spotkania – 0:1 z Górnikiem Zabrze i aż 0:4 z Motorem Lublin.

Lech Poznań – Wisła Płock, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań przemawia na korzyść Lecha Poznań. W pięciu poprzednich meczach drużyna Kolejorza odniosła bowiem aż trzy zwycięstwa, tylko jedno spotkanie wygrała Wisła Płock, a raz padł remis. Statystyki pokazują więc wyraźną przewagę poznaniaków nad płocczanami w ostatnich latach rywalizacji pomiędzy tymi klubami.

Lech Poznań – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska i większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi około 1.35, typ na zwycięstwo Wisły Płock to mniej więcej 8.50, zaś współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.50. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Lech Poznań – Wisła Płock, przewidywane składy

Lech: Mrozek – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Ouma, Kozubal – Walemark, Bengtsson, Palma – Mikael Ishak

Wisła Płock: Leszczyński – Mijusković, Kamiński, Lecoeuche – Kun – Rogelj, Pomorski, Nowak, Gallapeni – Sekulski, Jurić

Lech Poznań – Wisła Płock, transmisja meczu

Pojedynek między Lechem Poznań a Wisłą Płock oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach ostatniej serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport oraz w serwisie CANAL+ online. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w tę sobotę, 23 maja o godzinie 17:30.

