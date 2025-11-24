Porażka w derbach zabolała. Chivu mówił wprost, co zawiodło w Interze

Inter Mediolan przegrał niedzielny hit Serie A z Milanem (0:1). Na temat rywalizacji z drużyną Massimiliano Allegriego kilka zdań wyraził szkoleniowiec Nerazzurrich.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Cristian Chivu podsumował mecz Inter Mediolan – AC Milan

Inter Mediolan w tej kampanii wciąż liczy się w grze o najwyższe cele. Po rozegraniu dwunastu ligowych kolejek Nerazzurri znajdują się w TOP 4 klasyfikacji Serie A. W każdym razie w niedzielny wieczór Czarno-niebiescy ponieśli porażkę. Omówił ją podczas konferencji prasowej szkoleniowiec Interu.

– Rozczarowanie nie wynika tylko z niewykorzystanych szans, ale także z samej gry, z koncentracji, bo nie pozwalaliśmy im na kontrataki, wiedząc, że ich dwaj napastnicy mogą sprawić nam problemy – mówił Cristian Chivu w rozmowie z DAZN cytowanej przez Football Italia.

– Jedyny raz, kiedy przegraliśmy walkę o drugą piłkę w środku pola, oni strzelili gola. Taka jest piłka nożna. Chłopaki parli do samego końca, pomimo rozczarowania straconym golem i dwukrotnym trafieniem w słupek. Starali się strzelić gola na wszelkie możliwe sposoby i właśnie taką postawę chcę widzieć – zaznaczył Rumun.

– Cztery porażki w 12 kolejkach to za dużo. Niemniej tabela wciąż jest dość spłaszczona, jesteśmy na szczycie i musimy otrząsnąć się z tego rozczarowania, bo porażka w takim meczu może odcisnąć piętno – powiedział trener Interu.

– Wiem, co tworzymy i na co pozwalamy. To ryzyko, które podejmujemy. Nie analizuję publicznie poszczególnych zawodników, bo nigdy bym tego nie zrobił. Kiedy widzę, jak moi piłkarze dają z siebie wszystko na treningach, nie mogę ich oskarżać ani szukać alibi. Jesteśmy razem i każdy jest odpowiedzialny. Zarówno za dobre, jak i za złe rzeczy – podsumował Chivu.

Inter swój kolejny mecz rozegra już w środku tego tygodnia. Mediolański zespół zmierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Starcie zacznie się o godzinie 21:00.

