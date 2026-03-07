Inter gotowy na derby. Chivu jasno o Milanie

Inter Mediolan przygotowuje się do jednego z najważniejszych meczów sezonu w Serie A. Przed derbami z Milanem trener Cristian Chivu podzielił się swoimi przemyśleniami podczas konferencji prasowej.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Chivu o formie Interu i wyzwaniu derbowym

Cristian Chivu podkreślił, że jego drużyna musi skupić się przede wszystkim na własnej grze. Derby Mediolanu to starcie dwóch zespołów o wielkich ambicjach, które walczą o najwyższe cele w lidze. – Dwie silne drużyny w tym samym mieście i wielkie ambicje. Jak zawsze musimy pokazać naszą najlepszą wersję – powiedział trener Interu.

Szkoleniowiec zaznaczył również że zespół nie zamierza zmieniać swojego stylu gry przed tak ważnym spotkaniem. – Nie możemy zmieniać naszej tożsamości, która wspiera nas od początku i zapewniła nam dobre wyniki – podkreślił.

Chivu został zapytany także o sytuację kadrową przed derbami. Trener przekazał że większość zawodników jest w dobrej dyspozycji. – Zespół czuje się całkiem dobrze i dobrze trenował po meczu z Como. Tylko Thuram ma lekką gorączkę, ale mamy nadzieję że jutro będzie z grupą. Calhanoglu dał dobre sygnały, a godzina gry w Como była dla niego ważna – wyjaśnił.

Trener Interu odniósł się również do siły rywala i jego indywidualności. Podkreślił, że Milan dysponuje wieloma znakomitymi zawodnikami którzy mogą sprawić problemy każdej drużynie. – Wiemy że Milan jest silny i może sprawić nam trudności. Mają zawodników najwyższej klasy ale musimy zachować spokój – zaznaczył.

Na koniec Chivu wypowiedział się także o Massimiliano Allegrim, który prowadzi Milan. – Jestem ostatnią osobą która może o nim mówić biorąc pod uwagę wszystko, co wygrał i jaką jest osobą. Często rozmawialiśmy i można się od niego tylko uczyć – stwierdził trener Interu.

