Inter gotowy na derby. Chivu jasno o Milanie

15:53, 7. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Inter Mediolan przygotowuje się do jednego z najważniejszych meczów sezonu w Serie A. Przed derbami z Milanem trener Cristian Chivu podzielił się swoimi przemyśleniami podczas konferencji prasowej.

Cristian Chivu
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Chivu o formie Interu i wyzwaniu derbowym

Cristian Chivu podkreślił, że jego drużyna musi skupić się przede wszystkim na własnej grze. Derby Mediolanu to starcie dwóch zespołów o wielkich ambicjach, które walczą o najwyższe cele w lidze. – Dwie silne drużyny w tym samym mieście i wielkie ambicje. Jak zawsze musimy pokazać naszą najlepszą wersję – powiedział trener Interu.

Szkoleniowiec zaznaczył również że zespół nie zamierza zmieniać swojego stylu gry przed tak ważnym spotkaniem. – Nie możemy zmieniać naszej tożsamości, która wspiera nas od początku i zapewniła nam dobre wyniki – podkreślił.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Chivu został zapytany także o sytuację kadrową przed derbami. Trener przekazał że większość zawodników jest w dobrej dyspozycji. – Zespół czuje się całkiem dobrze i dobrze trenował po meczu z Como. Tylko Thuram ma lekką gorączkę, ale mamy nadzieję że jutro będzie z grupą. Calhanoglu dał dobre sygnały, a godzina gry w Como była dla niego ważna – wyjaśnił.

Trener Interu odniósł się również do siły rywala i jego indywidualności. Podkreślił, że Milan dysponuje wieloma znakomitymi zawodnikami którzy mogą sprawić problemy każdej drużynie. – Wiemy że Milan jest silny i może sprawić nam trudności. Mają zawodników najwyższej klasy ale musimy zachować spokój – zaznaczył.

Na koniec Chivu wypowiedział się także o Massimiliano Allegrim, który prowadzi Milan. – Jestem ostatnią osobą która może o nim mówić biorąc pod uwagę wszystko, co wygrał i jaką jest osobą. Często rozmawialiśmy i można się od niego tylko uczyć – stwierdził trener Interu.

Zobacz również: Wisła Kraków wyrzucona do 2 Ligi? „Rywale dostali historyczną szansę”