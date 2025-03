Inter zdecydował ws. Inzaghiego. Marotta nie ma wątpliwości

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inzaghi to jeden z najlepszych trenerów na świecie – mówi Marotta

Inter Mediolan jest na dobrej drodze, aby po raz pierwszy od 2020 roku aktualny mistrz Serie A obronił tytuł. Nerazzurri zajmują 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 64 punktów. Przewaga nad Napoli wynosi trzy punkty, a do końca sezonu pozostało dziewięć spotkań.

Ponadto podopieczni Simone Inzaghiego liczą się w walce o triumf w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale Il Biscione zmierzą się z Bayernem Monachium. Przed nimi również szansa na zwycięstwo w Pucharze Włoch, bowiem o awans do finału zagrają z Milanem.

W ostatnich latach Inter Mediolan to bez wątpienia jedna z najlepszych drużyn we Włoszech. Co więcej, wielu ekspertów uważa, że Simone Inzaghi stworzył jedną z lepszych drużyn w Europie. Pod jego wodzą mediolańczycy sięgnęli po mistrzostwo, dwa puchary i trzy superpuchary Włoch. W sezonie 2022/2023 dotarli także do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrali z Manchesterem City.

We włoskiej prasie co jakiś czas pojawiają się informacje o nowym kontrakcie dla 48-letniego trenera. W rozmowie z Rai Radio 1 Beppe Marotta, czyli prezydent Interu zdradził, że Inzaghi to jeden z najlepszych trenerów na świecie, a przedłużenie umowy to tylko formalność.

– Nowy kontrakt to tylko formalność. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego pracy w ostatnich latach. Moim zdaniem Simone Inzaghi jest jednym z najlepszych trenerów na świecie. Ma tę przewagę, że kiedyś był znakomitym zawodnikiem, co ułatwia mu sprawę – powiedział Beppe Marotta w rozmowie z Rai Radio 1