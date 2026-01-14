Gromy pod adresem Ziółkowskiego! Włosi byli bezlitośni

Roma odpadła z Pucharu Włoch. Ziółkowski zmieniony w przerwie
Jan Ziółkowski ponownie wyszedł w wyjściowej jedenastce AS Romy. Tym razem młody obrońca zagrał w pierwszym składzie w Pucharze Włoch przeciwko Torino. O swoim występie podobnie jak cały rzymski zespół będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego przegrali (2:3) i odpadli z krajowego pucharu. Decydujący gol padł w 90. minucie spotkania.
Sam występ Ziółkowskiego był krótko mówiąc nieudany. Reprezentant Polski przegrywał większość pojedynków z Giovannim Simeone. Na dodatek zawinił przy golu Che Adamsa. Włoska prasa była bezlitosna dla 20-latka, oceniając jego grę na 5.5 w skali od 1 do 10.
– Zostawił za dużo miejsca Adamsowi przy akcji bramkowej. Podobnie jak Rensch, został oceniony negatywnie i zmieniony – pisze Calciomercato.
– Niefortunna interwencja i rykoszet przy strzale Adamsa, po którym piłka trafiła do siatki Svilara. Simeone często wpuszczał go w maliny – ocenia Eurosport.
– Nieporadny z piłką przy nodze. Po niedokładnym wybiciu futbolówki głową urodził się gol Adamsa – podsumowało Tuttosport.
– Simeone ograł go kilka razy. Na dodatek za późno zareagował przy golu Adamsa – ocenił serwis Tuttomercato
Ziółkowski został piłkarzem Romy latem ubiegłego roku. Legia Warszawa zarobiła na nim ok. 6 milionów euro. Łącznie w barwach Giallorossich wystąpił jak dotąd w 13 meczach. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Polaka w wyjściowej jedenastce. Media donoszą, że Evan Ndicka, który wróci z Pucharu Narodów Afryki, wygryzie utalentowanego obrońcę.