Gromy pod adresem Ziółkowskiego! Włosi byli bezlitośni

Jan Ziółkowski nie zaliczy meczu z Torino do udanych. Reprezentant Polski zawinił przy bramce, a na dodatek AS Roma odpadła z Pucharu Włoch. 20-letni obrońca zebrał bardzo słabe opinie za swój występ.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Roma odpadła z Pucharu Włoch. Ziółkowski zmieniony w przerwie

Jan Ziółkowski ponownie wyszedł w wyjściowej jedenastce AS Romy. Tym razem młody obrońca zagrał w pierwszym składzie w Pucharze Włoch przeciwko Torino. O swoim występie podobnie jak cały rzymski zespół będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego przegrali (2:3) i odpadli z krajowego pucharu. Decydujący gol padł w 90. minucie spotkania.

Sam występ Ziółkowskiego był krótko mówiąc nieudany. Reprezentant Polski przegrywał większość pojedynków z Giovannim Simeone. Na dodatek zawinił przy golu Che Adamsa. Włoska prasa była bezlitosna dla 20-latka, oceniając jego grę na 5.5 w skali od 1 do 10.

– Zostawił za dużo miejsca Adamsowi przy akcji bramkowej. Podobnie jak Rensch, został oceniony negatywnie i zmieniony – pisze Calciomercato.

– Niefortunna interwencja i rykoszet przy strzale Adamsa, po którym piłka trafiła do siatki Svilara. Simeone często wpuszczał go w maliny – ocenia Eurosport.

– Nieporadny z piłką przy nodze. Po niedokładnym wybiciu futbolówki głową urodził się gol Adamsa – podsumowało Tuttosport.

– Simeone ograł go kilka razy. Na dodatek za późno zareagował przy golu Adamsa – ocenił serwis Tuttomercato

Ziółkowski został piłkarzem Romy latem ubiegłego roku. Legia Warszawa zarobiła na nim ok. 6 milionów euro. Łącznie w barwach Giallorossich wystąpił jak dotąd w 13 meczach. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Polaka w wyjściowej jedenastce. Media donoszą, że Evan Ndicka, który wróci z Pucharu Narodów Afryki, wygryzie utalentowanego obrońcę.