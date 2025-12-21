Gasperini skomentował występ Ziółkowskiego. Ważne słowa o Polaku

Gian Piero Gasperini skomentował występ Jana Ziółkowskiego w meczu z Juventusem. Polski obrońca tak naprawdę po raz pierwszy w Romie dostał szansę występu w tak ważnym meczu przez 90 minut.

Gian Piero Gasperini

Gasperini zadowolony z gry Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski rozegrał dość dobry mecz przeciwko Juventusowi, biorąc pod uwagę, że nie był pierwszoplanową postacią AS Romy w ostatnim czasie. W sobotę na boisku spędził pełne 90 minut. Włoskie media niezbyt przychylnie oceniły jego występ, ale Gian Piero Gasperini był innego zdania. Uważa, że ten pojedynek może stanowić dobry fundament na kolejne tygodnie.

– Niestety straciliśmy gola tuż przed przerwą, ale do tego momentu pozwoliliśmy rywalom na bardzo niewiele. Gdy przegrywaliśmy, Juventus miał więcej przestrzeni do gry, jednak ogólnie był to dobry występ, zwłaszcza w wykonaniu takich zawodników jak Rensch i Ziółkowski, którzy wcześniej grali mniej. Na takich fundamentach możemy zrobić coś dobrego – przyznał szkoleniowiec Romy tuż po końcowym gwizdku.

Roma ma fatalny bilans w meczach z czołówką Serie A i zaczyna to realnie odbijać się na jej pozycji w tabeli. – To prawda, przegraliśmy wiele takich bezpośrednich starć, ale pokonaliśmy Como, Bolognę, Lazio, czyli zespoły, które są tuż za nami. Jeśli przegrywasz trzy albo cztery takie mecze, to ewidentnie oznacza, że czegoś ci brakuje w porównaniu z tymi klubami – przyznał Gasperini.

– Mimo to stoi za nami silny klub, mamy solidne fundamenty i w żadnym z tych spotkań nie zostaliśmy zdominowani. Ten proces rozpoczęliśmy zaledwie kilka miesięcy temu, dlatego musimy skupić się na budowaniu wielkiej przyszłości Romy, opierając się na teraźniejszości – podsumował szkoleniowiec.

