Lewandowski dostał świetną ofertę. To może być jego nowy klub

Robert Lewandowski nie jest pewny pozostania w Barcelonie, dlatego rozważa inne opcje. Atrakcyjną ofertę przedstawiło mu Chicago Fire. Polak ma być zainteresowany tym transferem - informuje "Mundo Deportivo".

fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski trafi do MLS? Oferta zrobiła wrażenie

Robert Lewandowski wraz z końcem tego sezonu może opuścić Barcelonę. Wówczas wygaśnie jego umowa, która do tej pory nie została przedłużona. Co więcej, nie ruszyły w tej sprawie nawet rozmowy, choć klub nie wyklucza, że ostatecznie go zatrzyma. Daje sobie czas na podjęcie decyzji, tak aby ocenić dyspozycję i przydatność Polaka z perspektywy całego sezonu.

Nie ulega wątpliwościom, że Lewandowskiemu będzie coraz trudniej utrzymać się w składzie Barcelony. Po raz pierwszy od momentu przeprowadzki nie jest już niezastąpiony, a Hansi Flick regularnie rotuje między nim a Ferranem Torresem. Media twierdzą, że poniekąd w ten sposób przygotowuje drużynę na jego odejście.

W obliczu potencjalnego rozstania, Lewandowskiego rozważa opcje pod kątem przyszłego lata. Był łączony z Milanem, ale to temat w zasadzie nierealny. Po kapitana reprezentacji Polski zgłosiło się natomiast Chicago Fire. „Mundo Deportivo” ujawnia, że przedstawiona oferta zakładała bardzo hojne wynagrodzenie i go zachwyciła.

Lewandowski jest otwarty na przenosiny do Stanów Zjednoczonych i grę dla Chicago Fire. Nie zamierza natomiast podejmować pochopnej decyzji. Wciąż jest nadzieja, że Barcelona będzie chciała go zatrzymać, a wtedy oczywiście pozostanie w Katalonii.