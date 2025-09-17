Galliani zabrał głos ws. powrotu do Milanu

Adriano Galliani odniósł się do doniesień o możliwym powrocie do Milanu. Cytowany przez „AGI” były dyrektor generalny Rossonerich stanowczo zaprzeczył plotkom i podkreślił, że jest dziś tylko kibicem.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adriano Galliani

Galliani dementuje plotki o powrocie na San Siro

Adriano Galliani to legenda Milanu. Wieloletni dyrektor klubu skomentował pogłoski o swoim ewentualnym powrocie na San Siro. – To nieprawda. Jestem fanem Milanu i spędziłem tu 31 lat. Chodzę na stadion, by wspierać drużynę, którą kocham – powiedział w rozmowie z agencją AGI.

Włoski działacz został zauważony na trybunach podczas meczu z Bologną, wygranego przez Rossonerich 1:0. Jego obecność w loży VIP, obok obecnego dyrektora generalnego Giorgio Furlaniego, rozpaliła spekulacje o możliwym powrocie do zarządu klubu.

Galliani jednak wyjaśnił, że wciąż skupia się na pracy w Monzie. Pomimo zmiany właściciela i przejęcia klubu przez amerykański fundusz Becket Layne Ventures, 81-latek nadal pełni funkcję dyrektora generalnego.

Włoskie media sugerowały, że mógłby objąć rolę doradcy właściciela Milanu, Gerry’ego Cardinale. Sam zainteresowany odrzucił jednak takie informacje. – Sprzedaliśmy Milan z Berlusconim w 2017 roku. Minęło już osiem lat i przez ten czas zawsze kibicowałem zespołowi, choć zajęcia w Monzie ograniczały moje wizyty na stadionie – wyjaśnił.

Tym samym Galliani rozwiał wszelkie wątpliwości. Jego rola w futbolu pozostaje dziś związana z Monzą, a w Mediolanie widzi siebie jedynie w roli wiernego kibica.

Zobacz również: Juventus ma nowego Alexa Del Piero?