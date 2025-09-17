Juventus ma nowego Alexa Del Piero?

Juventus obserwuje rozwój Kenana Yildiza, który coraz śmielej zaznacza swoją obecność w drużynie. Jednak zdaniem "Calciomercato" porównania do Del Piero pojawiają się zbyt wcześnie i mogą szkodzić obu stronom.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Del Piero

Yildiz błyszczy w Juventusie, ale zestawienia z Del Piero są ryzykowne

Juventus od dawna przygląda się, jak Kenan Yildiz wchodzi do pierwszego zespołu z odwagą i pewnością siebie. Jego bramka przeciwko Borussii Dortmund w Lidze Mistrzów przypomniała kibicom o dawnych czasach i wzbudziła emocje związane z postacią Del Piero. Jednak takie zestawienia mogą być przedwczesne i nie do końca sprawiedliwe.

Kenan Yildiz imponuje od pierwszych chwil w Turynie. Już wcześniej Allegri, a później Thiago Motta, doceniali jego charakter i brak kompleksów wobec starszych kolegów. Podobnie jak niegdyś Del Piero, który szybko przejął schedę po Baggio, także dziś młody Turek nie boi się rywalizacji i chętnie bierze odpowiedzialność na boisku.

Statystyki Yildiza potwierdzają jego potencjał. W barwach Juventusu zgromadził już 18 goli i 15 asyst w 88 spotkaniach. Potrafi grać zarówno jako skrzydłowy, jak i podwieszony napastnik Jego ewolucja przypomina drogę Del Piero, który z czasem przesunął się bliżej bramki rywala i stał się symbolem skuteczności.

Mimo to różnice są wyraźne. Yildiz mierzy prawie 190 centymetrów i korzysta ze swojej siły fizycznej, czego Del Piero nigdy nie miał w repertuarze. Pinturicchio zachwycał techniką i finezją, szczególnie po powrocie po poważnej kontuzji. Yildiz natomiast łączy efektowne zagrania z dużą dynamiką i gotowością do pracy defensywnej.

Dlatego wielu ekspertów apeluje o cierpliwość. Kenan Yildiz to bez wątpienia talent wielkiego formatu, ale jego kariera dopiero się rozwija. Juventus widzi w nim przyszłość zespołu, jednak porównania do legendy z 2006 roku należy zostawić w cieniu. To dwie różne historie i dwa odrębne style, które zasługują na ocenę w swoich kategoriach.

