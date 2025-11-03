Fiorentina ma dość. Koszmarna seria, przez którą Pioli straci pracę

Fiorentina nie wygrała żadnego z dziesięciu spotkań w Serie A. Jak donosi Fabrizio Romano w klubie są o krok od zwolnienia trenera. Aktualnie za wyniki zespołu odpowiada Stefano Pioli.

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Stefano Pioli

Stefano Pioli na wylocie z Fiorentiny

Fiorentina przed startem sezonu 2025/2026 zmieniła trenera, powierzając pierwszy zespół w ręce Stefano Pioliego. Włoch miał za sobą nieudany epizod w Saudi Pro League, gdzie odpowiadał za wyniki Al Nassr na czele z Cristiano Ronaldo. Dotychczasowy pobyt we Florencji również nie idzie po jego myśli. Viola rozczarowuje, zajmując miejsce w strefie spadkowej.

Za nami 10. kolejek Serie A, a Fiorentina nie wygrała żadnego spotkania. Na swoim koncie mają 4 remisy i 6 porażek, co przekłada się na 4 punkty. Na ten moment do bezpiecznego miejsca w tabeli tracą jednak tylko 2 oczka. W ubiegły weekend przegrali z Lecce (0:1).

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że we Florencji mają już dość obecnych wyników i chcą dokonać zmian. Stefano Pioli jest o krok od zwolnienia. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto mógłby zastąpić 60-letniego szkoleniowca.

Pioli jak dotąd wygrał tylko dwa mecze w rozgrywkach Ligi Konferencji. W bieżącym tygodniu Viola zmierzy się w europejskich pucharach z FSV Mainz. Natomiast w weekend czeka ich konfrontacja z Genoą w ramach 11. kolejki Serie A.