Fabregas opuści Como tylko, jeśli zgłoszą się po niego dwa kluby

Cesc Fabregas to jeden z najbardziej obiecujących trenerów w TOP5 lig w Europie. Aktualnie pracuje w Como, a latem odrzucił kilka ofert. Z doniesień Corriere della Sera wynika, że Hiszpan jest otwarty na zmianę klubu pod warunkiem, że będzie to FC Barcelona lub Manchester City.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

FC Barcelona lub Manchester City – Fabregas opuści Como tylko dla nich

Cesc Fabregas w przeszłości był świetnym piłkarzem, a teraz realizuje się w roli trenera. Hiszpan jest uważany za jednego z najzdolniejszych szkoleniowców młodego pokolenia. Nic więc dziwnego, że latem miał kilka ofert, jednak każdą z nich odrzucił. 38-latka chciały zatrudnić takie zespoły jak Inter Mediolan czy Bayer Leverkusen.

Aktualnie od sezonu 2024/2025 Fabregas odpowiada za wyniki Como, które jest jedną z rewelacji Serie A. W pierwszym sezonie jako beniaminek zajęli 10. miejsce w tabeli. Z kolei w trwających rozgrywkach walczą o awans do europejskich pucharów.

Wynik, jakie Como osiąga pod wodzą Fabregasa zostały zauważone przez topowe kluby w Europie. Nie brakowało informacji łączących go z Barceloną czy Manchesterem City. W obu przypadkach pisano o nim jako o potencjalnym następcy Hansiego Flicka lub Pepa Guardioli.

Okazuje się, że obie drużyny są w kręgu zainteresowań byłego pomocnika. Jak podaje Corriere della Sera, istnieje możliwość, że Fabregas opuści Como. Warunkiem jest to, aby zgłosił się do niego Manchester City lub FC Barcelona, inaczej pozostanie w obecnym klubie. Co ciekawe w przeszłości był piłkarzem Dumy Katalonii. Natomiast z zespołem z Anglii łączy go postać Guardioli, czyli trenera, z którym pracował w Barcelonie. Obecna umowa z Como obowiązuje do czerwca 2028 roku.