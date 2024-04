Jerzy Dudek o Zielińskim: To właściwy czas, by odejść

Piotr Zieliński latem najprawdopodobniej opuści Napoli i dołączy do Interu Mediolan. Jerzy Dudek uważa, że to dla Polaka dobry czas na odejście z Neapolu. Były golkiper wypowiedział się szerzej na temat pomocnika w wywiadzie ze sportitalia.it.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński najprawdopodobniej odejdzie z Napoli

Nieoficjalnie mówi się, że Polak dogadał się z Interem Mediolan

Jerzy Dudek uważa, że taki transfer to dobry ruch pomocnika

Dudek chwali Zielińskiego

Piotr Zieliński najprawdopodobniej pożegna się wkrótce z Neapolem. Jego umowa wygasa wraz z końcem obecnego sezonu, a Polak nie ma zamiaru jej przedłużać. Medialne doniesienia wskazują, że od tego lata kolejnym klubem pomocnika będzie Inter Mediolan. Taki ruch wydaje się logiczny dla Jerzego Dudka, który mówił o Zielińskim w samych superlatywach.

Zieliński jest legendą Napoli, dokonał fantastycznych rzeczy w ostatnich latach, zdobył Scudetto, choć wielu twierdziło, że musi zmienić drużynę, aby się osiągnąć sukces we Włoszech – komplementował piłkarza Jerzy Dudek.

Myślę jednak, że to właściwy czas dla niego, by odejść. Inter to świetny zespół, zwłaszcza linia pomocy jest niesamowicie mocna. Zieliński może się tam jeszcze bardziej rozwinąć – przewidywał.

Kiedy piłkarz poszukuje nowych wyzwań, po prostu trzeba się rozstać. Zieliński i Napoli byli dla siebie nawzajem bardzo ważni. Mam nadzieję, że zarówno przed klubem, jak i piłkarzem, stoi świetlana przyszłość – zakończył były bramkarz Realu Madryt i Liverpoolu.

Piotr Zieliński jest zawodnikiem Napoli od sierpnia 2016 roku. W sezonie 2022/23 Polak zdobył z klubem swój pierwszy, upragniony tytuł mistrzowski we Włoszech. W barwach Azzurrich wystąpił on w oficjalnych spotkaniach 362 razy. Strzelił 51 goli i zanotował 46 asyst.