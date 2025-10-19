Dobre wieści ws. Nicoli Zalewskiego. Kibice będą zadowoleni

Nicola Zalewski wrócił już do zdrowia po kontuzji i będzie gotowy do gry w niedzielnym meczu włoskiej Serie A, gdzie jego Atalanta zmierzy się z Lazio. Informacje w tej sprawie przekazała "La Gazzetta dello Sport".

Sportimage / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski z szansą na powrót na boisko

Nicola Zalewski w obecnym sezonie może budzić pozytywne emocje wśród kibiców. Przypomnijmy że latem zawodnik, występujący zazwyczaj na lewej stronie boiska jako skrzydłowy lub wahadłowy, opuścił Inter Mediolan i na stałe przeniósł się do Atalanty Bergamo. Głównym powodem tej decyzji była chęć regularnej gry i ten cel udało się zrealizować, ponieważ Polak od początku sezonu może liczyć na miejsce w wyjściowym składzie.

Od końcówki września reprezentant Polski jednak nie mógł pojawić się na boisku, a to ze względu na kontuzję mięśniową, której nabawił się podczas jednej z gier. Tym samym opuścił on październikowe zgrupowanie kadry oraz kilka spotkań swojego zespołu. Teraz jednak według informacji przekazanych przez serwis „La Gazzetta dello Sport”, Zalewski jest już gotowy do gry i będzie mógł wystąpić w dzisiejszym, niedzielnym starciu gdzie jego Atalanta zmierzy się z Lazio.

W trwającym sezonie Nicola Zalewski wystąpił dotychczas w czterech spotkaniach, notując jedno trafienie i jedną asystę. 23-letni piłkarz ma na swoim koncie już 99 meczów w barwach klubów występujących w Serie A. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 17 milionów euro, a obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

