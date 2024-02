Przesądzone jest już to, że Walter Mazzarri straci pracę w Napoli. Jego następcą ma być Francesco Calzona, a decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona w tym tygodniu. Patrząc na liczby, trudno dziwić się władzom klubu z Neapolu.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Walter Mazzarri

Mazzarri straci pracę trenera Napoli

Jego liczby od przybycia do klubu są mizerne

Mazzarri zdobył zaledwie 15 punktów

Mizerne wyniki Mazzarriego w Napoli

Prezydent Napoli, Aurelio De Laurentiis, ma spotkać się jeszcze w poniedziałek z Francesco Calzoną, by dogadać z nim szczegóły kontraktu. Możliwe, że Walter Mazzarri straci posadę jeszcze przed środowym meczem Ligi Mistrzów z Barceloną.

Dlaczego działacze Napoli decydują się na ten krok? Liczby mówią same za siebie. Od przybycia do klubu w miejsce Rudiego Garcii Mazzarrri uzbierał z drużyną zaledwie 15 punktów z 36 możliwych. Poskutkowało to spadkiem z czwartej na dziewiątą lokatę w tabeli Serie A.

Jeśli wyniki drużyny nie ulegną poprawie, to nie zagra ona w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Aurelio De Laurentiis doszedł do wniosku, że zwiększy szanse na lepszy wynik sportowy, jeśli już teraz podziękuje za współpracę Mazzarriemu.

Warto podkreślić, że obecny trener Napoli notuje gorsze wyniki niż jego poprzednik, Garcia. Mazzarri wygrał tylko cztery mecze w Serie A, przegrał pięć, a trzy zremisował.