Napoli przechytrzy Juventus? Rywalizują o gwiazdora Romy

10:02, 24. lutego 2026 14:17, 24. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Zeki Celik najprawdopodobniej będzie wolnym agentem po zakończeniu obecnego sezonu. Chrapkę na jego pozyskanie mają SSC Napoli oraz Juventus. Włoscy giganci stoczą walkę o podpis Turka - podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Antonio Conte
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Zeki Celik przymierzany do SSC Napoli

Zeki Celik podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej będzie wolnym agentem. Umowa prawego obrońcy z Romą wygasa bowiem 30 czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że kontrakt między stronami nie zostanie przedłużony. To sprawia, iż 29-letni wahadłowy już teraz wzbudza bardzo duże zainteresowanie na rynku. Sprowadzenie do siebie tak doświadczonego defensora bez konieczności płacenia kwoty odstępnego byłoby dla wielu klubów znakomitą okazją na darmowe wzmocnienie składu.

Dotychczas Celik najczęściej był łączony z Juventusem, który według informacji mediów z Półwyspu Apenińskiego poważnie rozważa jego zakontraktowanie. Turyńczykom wyzwanie postanowiło jednak rzucić SSC Napoli. Jak informuje Ekrem Konur, neapolitańczycy również planują złożyć ofertę 58-krotnemu reprezentantowi Turcji. Sytuację zawodnika monitorują ponadto Newcastle United, Fulham oraz VfB Stuttgart.

Prawy obrońca z powodzeniem występuje w barwach rzymskiej ekipy od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Olimpico z LOSC Lille za 7,5 miliona euro. W swoim CV ma także Istanbulspor, Karacabey Belediye Spor oraz Bursaspor, którego jest wychowankiem. W trwającym sezonie rozegrał 32 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 12 milionów euro.