Juventus szuka wzmocnień. Rzuci wyzwanie Napoli?

18:35, 23. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tuttosport

Juventus wkrótce może stanać do walki z SSC Napoli. A tematem jest potencjalny transfer. Mistrzowie Włoch interesują się Ernestem Poku. A Stara Dama ostatnio wysłała swoich skautów, aby obserwować piłkarza Bayeru Leverkusen - donosi "Tuttosport".

Luciano Spalletti
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Ernest Poku obserwowany przez Juventus

Juventus znajduje się w trudnym położeniu. Podopieczni Luciano Spallettiego prezentują kiepską formę. Ostatnio lepsze od nich okazało się Como, które zwyciężyło na Allianz Stadium rezultatem 2:0. Pod adresem Starej Damy wylewa się mnóstwo kretycznych komentarzy. Władze klubu mają świadomość kłopotów drużyny, przez co już zaczęły rozglądać się za wzmocnieniami.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Tuttosport” dowiadujemy się, że Juventus ma kandydata do transferu. Problemem Starej Damy będzie konkurent, ponieważ musi stawić czoła SSC Napoli. Otóż zespół z Turynu wykazał zainteresowanie Ernestem Poku, który na co dzień reprezentuje barwy Bayeru Leverkusen. Skrzydłowy jest także łączony z drużyną prowadzoną przez Antonio Conte.

Juventus podjął już odpowiednie kroki dążące do transferu. Stara Dama wysłała swoich skautów, aby z bliska obserwowali grę Ernesta Poku. Skrzydłowy Bayeru Leverkusen od dawna imponuje formą, więc zarówno Stara Dama jak i SSC Napoli zapewne wystawili pozytywne recenzje zawodnikowi.

Ernest Poku w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Holender urodzony w Niemczech zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dziewięć asyst.

