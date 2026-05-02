Manchester United – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (03.05.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Liverpool: typy bukmacherskie

W 35. kolejce Premier League zobaczymy kolejną odsłonę bitwy o Anglię. Tak zwykło się określać mecze między Manchesterem United a Liverpoolem. Dwaj hegemoni brytyjskiego futbolu tym razem zagrają ze sobą na Old Trafford w spotkaniu, którego stawką będzie miejsca na ligowym podium. Do końca sezonu zostało jeszcze kilka meczów, ale to właśnie wynik niedzielnego klasyku może być kluczowy dla tego rozstrzygnięcia. Mój typ: obie drużyny strzeląi.

Manchester United – Liverpool: ostatnie wyniki

Trzeci stopień na podium Premier League to w przypadku Manchesteru United zasłużona nagroda za przemianę, jaką przeszedł zespół pod wodzą Michaela Carricka. Czerwone Diabły z zespołu ocierającego się o awans do europejskich pucharów, stali się drużyną będącą postrachem dla każdego klubu w angielskiej elicie. Do ideału wciąż daleko, ale ekipa z Old Trafford przegrała zaledwie dwa z piętnastu ostatnich spotkań. W minionej kolejce ograła 2:1 Brentford.

W analogicznym okresie dwa razy więcej meczów przegrał Liverpool. Aktualny mistrz Anglii w całym ligowym sezonie 2025/2026 aż dziesięć razy schodził z boiska pokonany. W konsekwencji The Reds plasują się w tabeli Premier League za swoim najbliższym przeciwnikiem. Ostatnie tygodnie i passa trzech kolejnych zwycięstw dają jednak nadzieję na odwrócenie tej sytuacji.

Manchester United – Liverpool: historia

Jeszcze we wrześniu 2024 roku Liverpool był wyraźnie lepszym zespołem od Manchesteru United. The Reds byli w stanie wygrać na Old Trafford aż 3:0. Od tego czasu różnica jakości między tymi zespołami stopniowo się zatarła. W styczniu ubiegłego roku na Anfield padł remis 2:2. Z kolei w bieżącej kampanii Manchester United niespodziewanie pokonał Liverpool na jego terenie 2:1.

Manchester United – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester United, o czym świadczy współczynnik 2.30 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Liverpool, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 2.85. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.50.

Manchester United – Liverpool: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

Manchester United – Liverpool: przewidywane składy

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Liverpool: Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak

Manchester United – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Liverpool odbędzie się w niedzielę (3 maja) o godzinie 16:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.