De Zerbi rozchwytywany. Klub z Serie A umieścił go na liście życzeń

18:30, 16. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Repubblica

Roberto De Zerbi nie może narzekać na brak zainteresowania po zwolnieniu z Marsylii. Jak donosi Repubblica włoski taktyk trafił na listę życzeń Fiorentiny. 46-latek będzie mógł przebierać w ofertach.

Roberto De Zerbi
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Fiorentina myśli o zatrudnieniu Roberto De Zerbiego

Roberto De Zerbi od lipca 2024 roku do lutego 2026 roku odpowiadał za wyniki Olympique Marsylii. W poprzednim sezonie zakończył rozgrywki ligowe na 2. miejscu, awansując jednocześnie do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Kilka dni temu stracił pracę ze względu na słabe wyniki. Olimpijczycy odpadli z europejskich pucharów, a w Ligue 1 zajmują 4. miejsce ze stratą 12 punktów do Lens, które jest liderem.

Momentalnie stało się jasne, że De Zerbi będzie jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów pod kątem przyszłego sezonu. Media łączyły go z Manchesterem United, Manchesterem City i Tottenhamem. Teraz do tego grona dołączył także klub z Serie A.

Były piłkarz takich drużyn jak Napoli czy Brescia pracował w Serie A w latach 2018-2021, prowadząc Sassuolo. W nowym sezonie może wrócić na Półwysep Apeniński, ponieważ o jego zatrudnieniu myśli Fiorentina. Jak donosi La Repubblica, dyrektor sportowy Violi, Fabrio Paratici umieścił 46-latka na liście życzeń. Źródło dodało także wzmiankę o zainteresowaniu Napoli, którego trenerem jest Antonio Conte.

De Zerbi ma w swoim CV również pracę w Szachtarze Donieck, z którym wygrał Superpuchar Ukrainy. W latach 2022-2024 prowadził również Brighton, czyli drużynę grającą w Premier League. Z Mewami awansował do fazy grupowej Ligi Europy.

