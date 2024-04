Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Cafu wróży wielką przyszłość De Rossiemu w Romie

AS Roma pod wodzą Daniele De Rossiego przeszła kompletną przemianę. Na lepsze zmieniły się nie tylko wyniki zespołu, ale również styl gry. Kibice rzymskiego klubu w końcu mogą z przyjemnością oglądać ofensywnie grającą drużynę. Warto zaznaczyć, że pod wodzą włoskiego trenera Wilki wróciły do walki o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Co więcej, rzymianie mają szansę na końcowy triumf w Lidze Europy, bowiem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym wygrali 1:0 z AC Milanem.

Były piłkarz Romy w rozmowie z La Gazzetta dello Sport wróży De Rossiemu wielką przyszłość. Cafu pokusił się nawet o zaskakujące stwierdzenie, że 40-latek może być dla Giallorossi kimś pokroju Sir Alexa Fergusona w Manchesterze United.

– Myślę, że posiada wszystkie cechy, aby odegrać w klubie jeszcze ważniejszą rolę. Może być dla Romy kimś, kim Sir Alex Ferguson był dla Manchesteru United – powiedział Cafu w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Roma blisko awansu do Ligi Mistrzów

Daniele De Rossi w pół roku pracy może osiągnąć to, co Jose Mourinho próbował zrobić przez dwa i pół roku. W końcówce sezonu AS Roma kwestie awansu do Ligi Mistrzów ma we własnych rękach. Co prawda na ten moment zajmują 5. miejsce w Serie A, lecz dzięki zmianie formatu dwa kraje otrzymają dodatkowe miejsce w rozgrywkach. Statystycznie włoska liga ma 99,8% szans, aby być jedną z dwóch lig, która będzie miała pięciu przedstawicieli w Lidze Mistrzów.