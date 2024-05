Gwiazdor Premier League rozważa zmianę ligi! Decyzja po Euro 2024

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford i Bruno Fernandes

Koniec gry w United, koniec gry w Premier League?

Marzeniem wielu piłkarzy jest gra w Premier League. Jednak co jeżeli to marzenie zostanie spełnione? Po kilku sezonach gry w angielskiej elicie przychodzi refleksja. Nad swoją przyszłością na Wyspach najczęściej zastanawiają się piłkarze pochodzący z krajów powszechnie uważanych za bardzie przyjazne do życia. Przynajmniej pod względem pogody. Hiszpanie, Portugalczycy, zawodnicy z Ameryki Południowej – ta grupa w pewnym okresie kariery myśli o przenosinach w cieplejsze rejony świata.

Czy jednym z wymieniowych wyżej graczy jest Bruno Fernandes? Pomocnik Manchesteru United i jedna z największych gwiazd Premier League przyznał w rozmowie z DAZN Portugal, że rozważą… zakończenie swojej przygody w Anglii. Jednocześnie ujawnił, że nad tą decyzją będzie myślał dopiero po zakończeniu EURO 2024. Możemy zakładać, że 29-latek w tym temacie wypowie się najwcześniej w lipcu.

Bruno Fernandes do Premier League trafił w zimie 2020 roku, zamieniając Sportu Lizbona na Manchester United. Od tej porty Portugalczyk rozegrał już 230 Meczów w barwach Czerwonych Diabłów, strzelił 79 goli i zanotował 64 asysty. Z klubem z Old Trafford sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej.

Portugalia na EURO 2024 zagra w grupie z Czechami, Turcją i Gruzją. Os Navegadores, prowadzeni przez Robeto Martineza, marzą o powtórzeniu sukcesu z 2016 roku.

