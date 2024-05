fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Runjaić i Skorża na celowniku. Któryś z nich trafi do Lecha?

Lech Poznań zaczął sezon z Johnem van den Bromem, który nie stanął na wysokości zadania. Pod koniec 2023 roku współpraca z Holendrem została zakończona. Tymczasowo zastąpił go Mariusz Rumak, który miał osiągnąć jak najlepszy wynik, a po sezonie pożegnać się z drużyną. Władze klubu chciały tym samym dać sobie więcej czasu, aby znaleźć konkretnego następcę.

Sezon powoli dobiega końca, a Lech wciąż ma szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Nawet taki sukces nie uchroniłby Rumaka, który na pewno opuści latem ławkę trenerską. Kto będzie prowadził Kolejorza w przyszłej kampanii? Ta kwestia wciąż nie została wyjaśniona, choć nie brakuje doniesień medialnych łączących z poznańskim klubem kolejnych kandydatów.

Marzeniem władz Lecha jest ponowne zakontraktowanie Macieja Skorży. Wydaje się, że jest to opcja nierealna, gdyż szkoleniowiec nie zakłada w najbliższym czasie pracy w Polskim klubie i konsekwentnie odmawia. Wysoką stoją więc notowania Kosty Runjaicia, który niedawno pożegnał się z Legią Warszawa. W obawie o przegraną rywalizację o awans do europejskich pucharów stołeczny klub postanowił wstrząsnąć szatnią i zwolnić trenera, zastępując go chaotycznym Goncalo Feio.

Sprowadzenie Niemca nie będzie łatwe, gdyż ma on na stole wiele ofert z rodzimego kraju. Chcą go kluby z zaplecza Bundesligi, gdzie mógłby łatwiej zapracować na nazwisko, a docelowo podjąć pracę w ekipie z najwyższej klasy rozgrywkowej.

