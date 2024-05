Konrad Swierad / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła sprzeda piłkarza do rewelacji Serie A?

Czwartek 2 maja to jeden z najważniejszych dni w historii klubu. Wisła Kraków zmierzy się z Pogonią Szczecin w finale Pucharu Polski. Po zakończeniu tej przygody i niezależnie od jej ostatecznego rozstrzygnięcia, Biała Gwiazda wróci do rywalizacji o powrót do Ekstraklasy. Podopieczni Alberta Rude nie mają większych szans na bezpośredni awans i będą musieli wydrzeć go w barażach.

Niewykluczone, że już niedługo jeden z jej piłkarzy będzie walczył o zdecydowanie większe cele. Jakub Krzyżanowski, wymieniany w gronie najbardziej obiecujących talentów krakowian, wzbudził konkretne zainteresowanie rewelacji tego sezonu Serie A. Do Wisły zgłosiła się Bologna, informuje Tomasz Włodarczyk. Redaktor naczelny portalu Meczyki.pl twierdzi, że Włosi już dwukrotnie kontaktowali się z Białą Gwiazdą, ale ta odrzucała ich propozycje.

Krzyżanowski podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku, a w jego umowie zawarto opcję przedłużającą współpracę o kolejnych 12 miesięcy. Włodarczyk sugeruje, że Bologna w lecie wróci z nową ofertą. I może zrobić to już jako klub, który zapewni sobie udział w następnej edycji Ligi Mistrzów. Aktualnie podopieczni Thiago Motty zajmują 4. miejsce w Serie A.