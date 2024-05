PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Chelsea – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

W najbliższy czwartek (2 maja) o godzinie 21:00 rozpocznie się zaległe spotkanie Chelsea z Tottenhamem Hotspur w ramach 26. kolejki Premier League. Koguty są w dużo lepszej sytuacji od Niebieskich – w tabeli te drużyny dzieli aż dwanaście punktów. Zespół prowadzony przez Ange Postecoglou wciąż może myśleć o awansie do fazy grupowej przyszłej edycji Ligi Mistrzów, zaś ekipa trenowana przez Mauricio Pochettino nie ma już szans na kwalifikację do elitarnych rozgrywek.

The Blues są poważnie osłabieni, co działa na korzyść Spurs. Uważam, że Koguty mogą wywieźć ze Stamford Bridge komplet punktów. Mój typ: zwycięstwo Tottenhamu Hotspur.

Chelsea – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

Gospodarze nadal mierzą się z plagą kontuzji, a Mauricio Pochettino tego dnia najprawdopodobniej nie skorzysta między innymi z Reece’a Jamesa, Romeo Lavii, Wesleya Fofany, Enzo Fernandeza, Roberta Sancheza czy Christophera Nkunku. Po stronie gości zza miedzy zabraknie natomiast Destiny’ego Udogiego, Manora Solomona, Timo Wernera, Ryana Sessegnona oraz Frasera Forstera.

Chelsea – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

Podopieczni Mauricio Pochettino po rozgromieniu Evertonu (6:0) notują serię trzech spotkań bez wygranej – 2:2 z Aston Villą, 0:5 z Arsenalem oraz 0:1 z Manchesterem City (Puchar Anglii). Ekipa prowadzona przez Ange Postecoglou ostatnio przegrała 2:3 ze wspomnianym już Arsenalem w derbach północnego Londynu, a wcześniej uległa Newcastle United 0:4 i pokonała Nottingham Forest 3:1.

Chelsea – Tottenham Hotspur, historia

Niebiescy dominują nad Kogutami w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich pojedynków między tymi drużynami to trzy zwycięstwa Chelsea, jedna wygrana Tottenhamu Hotspur i jeden remis.

Chelsea – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów ten mecz będzie wyrównany. Kursy na to spotkanie są bowiem porównywalne, z lekkim wskazaniem na gospodarzy. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Kursy u bukmachera STS: Chelsea – 2.16, remis – 3.75, Tottenham – 2.96.

Stan na: 01.05.2024, godz. 13:29

Chelsea – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Chelsea – Tottenham Hotspur, kto wygra?

Chelsea – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay oraz kanale Canal+ Sport. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższy czwartek, 2 maja o godzinie 20:30.

