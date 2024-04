Media: Massimiliano Allegri może uratować posadę w Juventusie

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Niepewna przyszłość Allegriego w Juventusie

Massimiliano Allegri od maja 2021 roku prowadzi Juventus Turyn i od tego czasu nie dołożył do klubowej gabloty żadnego trofeum. Za swoich pierwszych rządów w Starej Damie zdobył pięć mistrzostw Włoch. Od sezonu 2014/15 do 2018/19 Scudetto wędrowało do stolicy Piemontu. Kontrakt Allegriego wygasa w połowie 2025 roku i rocznie inkasuje 7 milionów euro rocznie.

Szkoleniowiec jest mocno krytykowany za styl zespołu i wielu dziennikarzy twierdzi, że los 56-latka jest już przesądzony. Decyzja klubu o zwolnieniu Allegriego będzie wiązała ze sporym odszkodowaniem.

Mówi się, że łączny koszt wcześniejszego rozstania z trenerem wyniósłby ponad 18 milionów euro. Co więcej, Juventus musiałby dołożyć co najmniej 4–5 mln euro, by zatrudnić następcę. To przede wszystkim sytuacja finansowa może tym samym uchronić Allegriego przed utratą stanowiska.

Juventus ma na wyciągnięcie ręki awans do następnej edycji Ligi Mistrzów, a w finale Pucharu Włoch zmierzy się z Atalantą Bergamo. Zatem cele postawione przed Allegrim został spełnione i być może jeszcze otrzyma szansę na uratowanie posady. Maj będzie kluczowy do podejmowania kluczowych decyzji odnośnie Allegriego.

Zespół z Wojciech Szczęsnym i Arkadiusza Milika obecnie zajmuje trzecie miejsce w Serie A i ma przed sobą cztery ligowe starcia – z Romą, Salernitaną, Bologną i Monzą.