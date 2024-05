fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Łukasz Piszczek w 2021 roku zakończył swoją wielką piłkarską karierę. Po odejściu z Borussii Dortmund wrócił do Polski i zajął się rozwojem lokalnego klubu LKS Goczałkowice Zdrój, co obiecywał już dużo wcześniej. Sprawuje tam funkcję grającego trenera, przygotowując się do pracy na dużo wyższym poziomie.

Były reprezentant Polski uchodzi za niezwykle inteligentnego człowieka, który ma przed sobą sporą przyszłość, jeśli chodzi o zawód szkoleniowca. Bezpośrednio po odejściu z Borussii Dortmund miał propozycje pracy w klubach Ekstraklasy, a niedawno Marek Papszun i Michał Probierz chcieli włączyć go do swoich sztabów szkoleniowych w polskiej kadrze. Piszczek konsekwentnie odmawiał, gdyż nie czuł się gotowy, aby wejść na tak wysoki poziom. Niedawno udzielił natomiast wywiadu, w którym potwierdził, że mógłby zacząć pracę w klubie Ekstraklasy.

Nie ulega wątpliwościom, że Piszczek będzie łakomym kąskiem na rynku. Już teraz nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony klubów ekstraklasowych i pierwszoligowych. Jaka czeka go przyszłość? Mateusz Borek zdradził, jak wyglądają kulisy tematu, a także pokusił się o swoją predykcję.

– Łukasz Piszczek dostał kilka propozycji, tylko że jego nie interesuje rola strażaka. On chce być poważnym facetem, więc musi najpierw dokończyć swój kontrakt z Viaplay, potem pojedzie na Mistrzostwa Europy, bo dogadał się z Kubą Kwiatkowskim, i myślę, że w międzyczasie będzie wysłuchiwał ofert.

– Może iść do klubu typu Cracovia i Zagłębia Lubin, w którym kiedyś grał. Zagłębie chce bardzo stawiać na młodych piłkarzów Polski. Cracovia też zrozumiała, że musi budować już inaczej kadrę. Trzeci to totalne ryzyko – Lech. Mówi po niemiecku, nie byłoby problemu. Ma czucie dużej szatni. Nikt takiemu młodemu trenerowi nie powie, gdzie ty grałeś. Myślę, że to byłaby jakaś koncepcja – prognozował Borek w programie “Kanału Sportowego”.

