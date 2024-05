On zastąpi Szulczka. Nowy trener Warty

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Ekstraklasa. Warta zmieni trenera, szkoleniowiec z I Ligi

Mateusz Borek był obecny w programie “Tylko Sport” Kanału Sportowego, gdzie mówił między innymi o szalonych planach biznesmenów wobec Wisły Kraków i braku optymistycznych prognoz w sprawie zorganizowanego dopingu na Pucharze Polski. Dziennikarz i komentator poruszył także jeszcze jeden temat.

Zgodnie z wcześniejszy zapowiedziami wiemy, że Dawid Szulczek opuści Wartę Poznań, a Mariusz Misiura po sezonie rozstanie się ze Zniczem Pruszków, z którym nie przedłuż umowy. Sugerowano, że Misiura porozumiał się już z nowym pracodawcą i będzie nim właśnie Warta. Dzisiaj potwierdził to Mateusz Borek.

Misiura zeszłym roku awansował ze Zniczem do pierwsze ligi. Teraz jego podopieczni po 30 kolejach zajmują 12. miejsce i wszystko wskazuje na to, że pozostaną na zapleczu Ekstraklasy. Doświadczony trener w najbliższym czasie ma zdobyć licencję UEFA Pro – to pozwoli mu na pracę na najwyższym szczeblu. Chociaż utrzymanie Warty w elicie wcale jeszcze nie jest pewne. Poznaniacy plasują się na 13. lokacie i mają tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

