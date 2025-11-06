De Rossi oficjalnie zaprezentowany. Ma uratować klub przed spadkiem

Genoa oficjalnie potwierdziła zatrudnienie Daniele De Rossiego jako nowego trenera. Były kapitan Romy podpisał kontrakt do końca sezonu 2025/26 z opcją przedłużenia, jeśli zespół utrzyma się w Serie A.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

De Rossi nowym trenerem Genoi

Genoa postawiła na doświadczenie i charakter. Klub z Ligurii ogłosił, że nowym szkoleniowcem pierwszej drużyny został Daniele De Rossi. Włoska legenda obejmuje zespół w bardzo trudnym momencie. Grifone zajmują 18. miejsce w tabeli Serie A i walczą o wydostanie się ze strefy spadkowej.

42-letni De Rossi podpisał krótkoterminowy kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2025/26, z możliwością przedłużenia, jeśli klub utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Genoa będzie trzecim zespołem, który poprowadzi po zakończeniu kariery zawodniczej. Wcześniej pracował w SPAL w Serie B, a w 2024 roku prowadził Romę w Serie A.

De Rossi został już zaprezentowany drużynie i poprowadził pierwszy trening w ośrodku Signorini. Jego debiut przypadnie na niedzielne spotkanie z Fiorentiną, czyli obecnie bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Genoa ma na koncie sześć punktów po dziesięciu meczach (jedno zwycięstwo, trzy remisy, sześć porażek). Poprzedni trener, Patrick Vieira, został zwolniony po serii dziewięciu spotkań bez wygranej.

Równie trudna sytuacja panuje po drugiej stronie. Fiorentina zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, tracąc dwa punkty do Genoi i również planuje zmianę trenera przed weekendem. Niedzielny mecz zapowiada się więc jako pojedynek o przetrwanie dla obu ekip.

De Rossi natomiast ma tchnąć nową energię w drużynę i przywrócić wiarę kibicom. W Genoi liczą, że jego pasja i przywódczy charakter okażą się kluczowe w walce o pozostanie w Serie A.

