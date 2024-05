Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Marten de Roon

Fani Atalanty wywiesili specjalny baner pod domem de Roona

Marten de Roon podczas meczu Atalanta – Juventus musiał opuścić boisko ze względu na odniesioną kontuzję. Jak się później okazało, uraz wykluczy go z udziału w historycznym dla La Dei finale Ligi Europy. Już w najbliższą środę Atalanta zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Holenderski pomocnik mocno przeżywa fakt, że ominie go tak duże wydarzenie.

Na dramat piłkarza postanowili zareagować fani klubu. Kibice drużyny z Bergamo wybrali się we wtorek rano pod dom piłkarza i naprzeciwko wywiesili ogromny baner ze słowami wsparcia dla 33-latka. Marten de Roon o inicjatywie kibiców poinformował na swoim Instagramie, gdzie umieścił zdjęcie baneru.

– Poczucie przynależności, poświęcenie i zawsze przepocona koszulka. De Roon, już zdobyłeś swój puchar – napisali kibice La Dei na banerze.

Holender pod swoim postem ze zdjęciem niespodzianki, którą przygotowali mu kibice, nie ukrywał, że ich działanie prawie doprowadziło go do łez. De Roon podziękował fanom i wyznał, że kibice La Dei są naprawdę wyjątkowi.

– Ok, dziś rano doprowadziło mnie to do łez. Wiedziałem, że mamy wyjątkowych fanów, ale to jest coś pięknego. Taka niespodzianka tuż przed naszym domem, dzień przed wielkim finałem. Bardzo dziękuje. To naprawdę wyjątkowe – odpowiedział kibicom Marten de Roon.