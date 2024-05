Roberto Martinez we wtorek ogłosił 26-osobową kadrę reprezentacji Portugalii na Mistrzostwa Europy 2024. Wśród powołanych znalazło się miejsce dla Pepe oraz Cristiano Ronaldo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Portugalii

Martinez postawił na sprawdzonych graczy, Portugalia naszpikowana gwiazdami

Reprezentacja Portugalii jak burza przeszła przez fazę eliminacyjną, wygrywając wszystkie dziesięć spotkań. Do tego we wszystkich meczach strzelili aż 36 goli, tracąc przy tym zaledwie 2 bramki. Po wspaniałej i widowiskowej grze podczas eliminacji podopieczni Roberto Martineza stali się jednym z głównych pretendentów do zwycięstwa w Mistrzostwach Europy. Portugalczycy wiedzą, jak smakuje triumf na Euro, bowiem w 2016 roku pod wodzą Fernando Santosa zwyciężyli w finale z Francją. Wtedy po raz pierwszy w historii zostali Mistrzami Europy.

Na turniej w Niemczech selekcjoner zdecydował się zabrać maksymalną liczbę zawodników. We wtorek ogłosił listę dwudziestu sześciu powołanych piłkarzy. Na ostatni występ na wielkim turnieju może liczyć 40-letni Pepe. Wśród największych gwiazd kadry nie zabrakło oczywiście Cristiano Ronaldo. Z wyróżniających się postaci w kadrze znaleźli się również Rafael Leao, Bernardo Silva, Bruno Fernandes czy Joao Felix.

Lista powołanych zawodników do reprezentacji Portugalii na Euro 2024:

Bramkarza: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Patricio

Obrońcy: Joao Cancelo, Nelson Semedo, Diogo Dalot, Danilo, Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dias, Antonio Silva, Goncalo Inacio

Pomocnicy: Bruno Fernandes, Joao Neves, Joao Palhinha, Ruben Neves, Otavio, Vitinha, Bernardo Silva

Napastnicy: Francisco Conceicao, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Goncalo Ramos, Joao Felix, Pedro Neto