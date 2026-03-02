De Bruyne czekał na ten moment 128 dni

Napoli może wkrótce odzyskać jedną z największych gwiazd tego sezonu. Według La Gazzetta dello Sport Kevin De Bruyne w poniedziałek wróci do treningów po długiej przerwie.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

De Bruyne wraca do treningów po poważnej kontuzji

Napoli straciło Kevina De Bruyne pod koniec października, gdy pomocnik doznał poważnej kontuzji ścięgna udowego. Uraz wykluczył go z gry na cztery miesiące i wymagał operacji oraz długiej rehabilitacji. Belg opuścił większość sezonu, a jego absencja była dużym ciosem dla zespołu Antonio Conte.

De Bruyne trafił do Serie A latem na zasadzie wolnego transferu po dziesięciu latach w Manchesterze City. Sześciokrotny mistrz Premier League rozegrał w obecnych rozgrywkach tylko osiem spotkań ligowych. Problemy zdrowotne zatrzymały go w momencie, gdy zaczynał odgrywać coraz ważniejszą rolę w drużynie.

Kontuzji doznał podczas meczu z Interem, gdy wykorzystał rzut karny w wygranym 3 1 spotkaniu z liderem ligi. Badania wykazały poważne uszkodzenie mięśnia, które wymagało zabiegu chirurgicznego. Od tamtej pory pomocnik przechodził rehabilitację głównie w Belgii, koncentrując się na powrocie do pełnej sprawności.

Według najnowszych informacji Belg wrócił do Włoch w ubiegłym tygodniu i po 128 dniach od urazu ma wznowić treningi z pierwszym zespołem. Istnieje szansa, że znajdzie się w kadrze na piątkowy mecz z Torino. Jego forma fizyczna ma być lepsza niż początkowo zakładano. Do gry wkrótce mogą wrócić także Scott McTominay oraz Andre Frank Zambo Anguissa, co oznacza, że problemy kadrowe Napoli zaczynają się zmniejszać.

