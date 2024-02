Były piłkarz zachwala Inter. “Wyższość była zawsze widoczna”

IMAGO / Tommaso Fimiano / Gonzales Photo Na zdjęciu: Piłkarze Interu

Inter w niedzielę pokonał Juventus 1:0

Po tym zwycięstwie pochwały w stronę “Nerazzurrich” posłał Daniele Adani

Były piłkarz przyznał, że mediolańczycy zdominowali “Starą Damę”.

Daniele Adani: Wynik nie oddaje przebiegu gry

Niedzielny wieczór okazał się szczęśliwy dla Interu Mediolan. Podopieczni Simone Inzaghiego bowiem odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo nad Juventusem (1:0) po samobójczym trafieniu Federico Gattiego. Wynik powinien być zdecydowanie wyższy, ale przed większym wymiarem porażki “Starą Damę” ratował Wojciech Szczęsny.

Po meczu pod adresem zawodników Interu pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Swoje zdaniem na temat gry “Nerazzurrich” wyraził również Daniele Adani na łamach portalu “fcinter1908.it”.

– Wynik nie oddaje przebiegu gry, Inter pokazał więcej rozwiązań. Wyższość Interu zawsze była widoczna, nawet wtedy, gdy Juve w końcu doszło do siebie. Myślę, że ta gra wiele mówiła o przebiegu tych mistrzostw. Od Juve dopuszczalne jest oczekiwanie więcej, gdy oba zespoły grają 3-5-2. Różnica w interpretacji systemu jest widoczna. Inter również gra w ten sam sposób, ale w jaki sposób się poruszają. Zawodnicy, którzy przyszli, zbudowali system w tym samym czasie, co Allegri wrócił do Juve. To nie jest zależne tylko od jakości zawodników – powiedział były piłkarz cytowany przez “intermediolan.com”.

– Kiedy Inter brał Calhanoglu, kto by go wziął? Juve brało Locatelliego jak wszyscy chcieli go mieć. Nikt nie przypuszczał, że Calhanoglu zostanie pomocnikiem o takiej jakości. Inter dwa lata temu wziął Acerbiego, wcześniej Darmiana, nie można tego porównywać do transakcji z udziałem Bremera i Danilo. Inter pozyskuje Mkhitaryana jako wolnego zawodnika, nikt inny go nie chciał oprócz nich. To nie Locatelli, za którego Juventus zapłacił 40 milionów, to nie Rabiot, który jest Mistrzem Świata. W ataku Inter traci Lukaku oraz Dzeko i stawia na jednego Thurama, który wcześniej nie był zawodnikiem na ich poziomie. A Juventus kupuje Vlahovicia za 90 milionów. Jak można powiedzieć, że Inter jest lepszy? Zademonstrował to jakością swojej pracy, mówię tu o jakości zawodników w przeciągu ostatnich dwóch lat. Inter grał na równi z Manchesterem City, Juventus w zeszłym roku grając z Maccabi Haifa wyglądali jak Barcelona – dodał Adani.

