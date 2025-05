Conte zaskoczy Napoli decyzją o przyszłości. Odwieczny rywal tylko na to czeka

Antonio Conte coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że jego przygoda z Napoli dobiega końca. Według "Tuttosport" Juventus tylko czeka, aż trener uwolni się z obecnego kontraktu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte gotowy na powrót do Juventusu

Antonio Conte nigdy nie ukrywał swojej szczególnej więzi z Juventusem, który wciąż pozostaje bliski jego sercu. Obecny trener Napoli coraz częściej sygnalizuje, że jego pobyt pod Wezuwiuszem zbliża się do końca. Ostatnie tygodnie przyniosły coraz więcej publicznych wypowiedzi, które jasno wskazują na frustrację Conte sytuacją w klubie.

– Jestem bardzo zmęczony, ledwo wytrzymuję do końca sezonu – przyznał Conte po ostatnim remisie z Parmą. Trener już wcześniej krytykował publicznie warunki pracy w klubie Aurelio De Laurentiisa, zwłaszcza słabą infrastrukturę w Castel Volturno, wskazując na potrzebę gruntownych inwestycji.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Juventus bacznie obserwuje rozwój wydarzeń, czekając na ostateczne decyzje Conte po meczu Napoli z Cagliari. Rozmowy z De Laurentiisem będą decydujące. Klub z Turynu, który niedawno zrezygnował z usług Thiago Motty, nie wyklucza teraz ponownej współpracy z byłym trenerem, zwłaszcza że sam Conte wielokrotnie dawał sygnały gotowości do powrotu.

Jeszcze w listopadzie 2024 roku Conte otwarcie mówił o Juventusie jako o „niedokończonej historii”, przyznając, że odejście z Turynu po trzech sezonach było jego największym błędem w karierze. – Czasem nawet drobne rzeczy urastają do ogromnych problemów – mówił w wywiadzie dla Rai 2, sugerując, że rozłąka była przedwczesna.

Decyzja należy teraz do Juventusu. Choć Conte wciąż formalnie związany jest z Napoli, wszystko wskazuje na rychłe rozstanie. Dla Bianconerich to okazja, by ponownie połączyć siły z trenerem, który zna klub od podszewki. Tym razem obie strony wydają się bardziej zdecydowane niż kiedykolwiek wcześniej.