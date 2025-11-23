Chivu chce przełamać złą serię. W Derbach Mediolanu nie zrobił tego nawet Mourinho

Cristian Chivu w niedzielę wieczorem poprowadzi Inter w pierwszych Derbach Mediolanu. Pierwszego meczu z Milanem nie wygrał żaden z czterech ostatnich zagranicznych trenerów Nerazzurri.

Cristian Chivu może być pierwszym trenerem Interu, który tego dokona

Inter zmierzy się w niedzielę (23 listopada) z Milanem w pierwszych Derbach Mediolanu w sezonie 2025/2026. Jednocześnie będzie to pierwsze derbowe starcie, podczas którego na ławce trenerskiej usiądzie Cristian Chivu. Rumuński szkoleniowiec przejął zespół przed startem Klubowych Mistrzostw Świata. Jak na razie radzi sobie bardzo dobrze, a Nerazzurri zajmują 1. miejsce w Serie A.

Jak donosi Corriere dello Sport, niedzielne starcie będzie okazją, aby Chivu zapisał się na kartach historii Interu. Żaden z czterech ostatnich zagranicznych trenerów, który prowadził Inter w meczu z Milanem, nie wygrał swoich pierwszych Derbów Mediolanu. Pod uwagę nie jest brany oczywiście Frank De Boer, który został zwolniony, zanim doszło do starcia dwóch mediolańskich ekip.

Ostatnim trenerem spoza Włoch, który prowadził Inter w Derbach Mediolanu był Leonardo. Pod wodzą Brazylijczyka niebiesko-czarni przegrali z Milanem (0:3) w kwietniu 2011 roku. Wcześniej porażki doznał również Rafa Benitez, który przegrał z Milanem (0:1) w listopadzie 2010 roku. Pierwszego derbowego starcia nie potrafił wygrać również Jose Mourinho. Pod wodzą Portugalczyka we wrześniu 2008 roku Inter przegrał (0:1). Natomiast w październiku 2001 roku pierwsze derby przegrał Hector Cuper (2:4).