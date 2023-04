PressFocus Na zdjęciu: Franck Kessie

Inter Mediolan ustalił priorytety transferowe na najbliższe okienku transferowe

Wśród piłkarzy będących na celowniku jest m.in. Franck Kessie

Pomocnik zanotował w tym sezonie łącznie 35 spotkań

Kessie w kręgu zainteresowań Interu

Inter Mediolan w pierwszym ćwierćfinałowym starciu Ligi Mistrzów pokonał Benficę Lizbona 2:0. Taka zaliczka pozwala piłkarzom Simone Inzaghiego realnie myśleć o awansie do półfinału najważniejszych europejskich rozgrywek. Trochę gorzej sprawa ma się jednak w Serie A. Tam piłkarze z Mediolanu zajmują 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 51 punktów. Może jednak martwić to, że drużyna nie wygrała meczu od pięciu kolejek.

Plany na przyszły sezon zakładają połączenie gry w lidzie oraz pucharach, tak więc konieczne są wzmocnienia. Jednym z nich, jak donosi Fabrizio Romano ma być obecny pomocnik Barcelony – Franck Kessie. Piłkarz, co ciekawe grał już w Mediolanie zanim trafił do FC Barcelony. Iworyjczyk był bowiem przez kilka sezonów zawodnikiem AC Milan.

W obecnym sezonie Franck Kessie rozegrał łącznie 35 spotkań, a jego dorobek wynosi trzy bramki oraz trzy asysty. Pomocnik nie należy jednak do najważniejszych graczy ekipy Xaviego. To sprawia, że jego odejście może dojść do skutku.

