Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: typy bukmacherskie

Różnica w kursach na to spotkanie nie jest drastycznie duża, co można w pełni zrozumieć. Piast nie przegrał żadnego z pięciu ostatnich domowych meczów u siebie. Tymczasem w analogicznym okresie Jagiellonia ograła jedynie Zagłębie Lubin i Radomiaka Radom. Widać tu zdecydowanie potencjał na niespodziankę w postaci straty punktów przez lidera Ekstraklasy. Mój typ: remis.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: ostatnie wyniki

Gliwiczanie są aktualnie ostatnim zespołem, który łapie się do górnej połowy tabeli. Tymczasem Piast punktuje na poziomie, który predysponowałby go do walki o mistrzostwo Polski. Aleksandar Vukovic i spółka wygrali aż cztery z pięciu ostatnich meczów. Jego zawodnicy ograli między innymi Pogoń Szczecin. Jedyna strata punktów miała miejsce w zremisowanej potyczce z Koroną Kielce.

Jagiellonia może pozazdrościć swojemu najbliższemu rywalowi średniej punktowej z ostatnich tygodni. Białostoczanie wciąż są liderem Ekstraklasy. Gdyby nie ostatnie wpadki Adrian Siemieniec i jego zespół byłby znacznie bliżej tytułu. Drużyna z Podlasia doznała porażki z Cracovią oraz Stalą Mielec. Ostatnio udało się jednak pokonać Koronę Kielce.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: historia

Poprzednia konfrontacja tych drużyn nie należała do najbardziej emocjonujących, ponieważ w Białymstoku nie doczekaliśmy się goli. Bramki padły natomiast w Gliwicach podczas poprzedniej konfrontacji Piasta z Jagiellonią. Wtedy było 1:1.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie Jagiellonia Białystok. Kurs na zwycięstwo gospodarzy sobotniego meczu wynosi 2.90. W przypadku gości współczynnik na zwycięstwo oscyluje w granicach 2.27. Zakładając konto u bukmachera STS z kodem promocyjnym GOAL możesz zagrać ten mecz jako zakład bez ryzyka do 100 zł.

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: przewidywane składy

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec

Piast Gliwice – Jagiellonia Białystok: transmisja meczu

Mecz odbędzie się w sobotę (18 maja) na stadionie w Gliwicach. Początek meczu o godzinie 20:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3, a także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do pakietu można uzyskać po założeniu konta za pośrednictwem naszej strony. Koszt pakietu to 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące.

