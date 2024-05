Górnik Łęczna – Stal Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (18.05.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Klemenz

Górnik – Stal, typy bukmacherskie

Już w sobotę dojdzie do interesującego starcia w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. Górnik Łęczna przed włąsną publicznością zmierzy się ze Stalą Rzeszów. O ile goście już mogą powoli patrzeć w kierunku końca sezonu, o tyle zespół z województwa lubelskiego wciąż walczy o grę w barażach dających awans do Ekstraklasy. Ja zatem spodziewam się ciekawej rywalizacji, w której ostatecznie trzy punkty zostaną dodane do dorobku gospodarzy. Mój typ: wygrana Górnika Łęczna

Górnik – Stal, ostatnie wyniki

Górnik Łęczna ostatnio prezentuje się poniżej oczekiwań. Zespół prowadzony przez Pavola Stano w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł dwa zwycięstwa (1:0 z Odrą Opole i 2:0 z Polonią Warszawa), zaliczył jeden remis (0:0 z GKS-em Katowice), a także poniósł dwie porażki (0:1 z Lechią Gdańsk oraz 0:1 z Termaliką Nieciecza).

Stal Rzeszów natomiast może pochwalić się lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Drużyna ze stolicy województwa podkarpackiego zdołała w tym czasie odnieść trzy zwycięstwa (1:0 z Zagłębiem Sosnowiec, 4:2 z Lechią Gdańsk i 4:2 z Termaliką Nieciecza), zaliczyć jeden remis (2:2 z Podbeskidziem Bielsko-Biała), a także ponieść jedną porażkę (0:8 z GKS-em Katowice).

Górnik – Stal, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Najpierw na koniec listopada w spotkaniu ligowym lepsza okazała się Stal Rzeszów, która przed własną publicznością wygrała 3:0. Natomiast w przerwie rozgrywek odbył się sparing, który również zakończył się zwycięstwem zespołu z województwa podkarpackiego (3:2).

Górnik – Stal, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniego starcia jest Górnik Łęczna. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny Pavola Stano, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.82 – 1.90. Natomiast jeśli rozważasz zwycięstwo Stali Rzeszów, to kursy sięgają nawet 4.20. Przy okazji tego meczu warto jednak zapoznać się z ofertą bukmachera ComeOn. Z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie.

Górnik – Stal, kto wygra?

Górnik – Stal, przewidywane składy

Górnik Łęczna: Gostomski, Durmus, Klemenz, Cisse, Bednarczyk, Deja, Gąska, Warchoł, Łukasiak, Młyński, Roginić

Stal Rzeszów: Raciniewski – Warczak, Kościelny, Pasko, Simcak – Thill, Łysiak, Kądziołka – Łyczko, Diaz, Prokić

Górnik – Stal, transmisja meczu

Spotkanie Górnika Łęczna ze Stalą Rzeszów będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie do obejrzenia na kanale Polsat Sport Premium 1. Początek rywalizacji w Łęcznej już w sobotę, 18 maja, o godzinie 20:00.

