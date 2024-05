Torino – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (18.05.2024)

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Oliver Giroud

Torino – AC Milan: typy bukmacherskie

Obie drużyny w ostatnich tygodniach mają przypadłość do dzielenia się punktami w meczach ligowych. Co prawda Torino wciąż walczy o grę w Europie w przyszłym sezonie, to uważam jednak, że w tym meczu ponownie stracą dystans do 8. miejsca w tabeli ligowej. Milan, mimo że nie walczy tak naprawdę o nic, nie odda łatwo zwycięstwa. Mój typ: Podwójna szansa remis (1. połowa lub mecz).

Torino – AC Milan: ostatnie wyniki

Granata w ostatnim czasie zanotowała kilka potknięć, które w ostateczności kosztowały ich prawdopodobnie awans do europejskich pucharów. Torino w ostatnich pięciu meczach aż trzykrotnie zremisowało (0:0) w meczach z Frosinone, Juventusem oraz Bolognią. W międzyczasie przegrali również z Interem Mediolan (0:2). Jedyne zwycięstwem nastąpiło w ubiegłym tygodniu, gdy pokonali (2:1) Hellas Werona. Aktualnie zajmują 10. miejsce w lidze z dorobkiem 50 punktów i tracą 3 oczka do miejsc gwarantujących grę w Lidze Konferencji.

Forma gości tak jak w przypadku Torino również pozostawia w ostatnim czasie wiele do życzenia. Podopieczni Stefano Pioliego w dwóch meczach z czołowymi zespołami ligi nie byli w stanie zdobyć choćby punktu. Porażka nastąpiła w rywalizacji z Romą (1:2) oraz Interem (1:2). Remisem z kolei zakończyły się konfrontację z Juventusem (0:0) oraz z Genoą (3:3). Komplet punktów udało im się wywalczyć w meczu z Cagliari, gdy wygrali (5:1). AC Milan ma już zapewnione 2. miejsce w Serie A.

Torino – AC Milan: historia

AC Milan w 2. kolejce Serie A podejmował na własnym stadionie Torino. Spotkanie w Mediolanie zakończyło się wysokim zwycięstwem (4:1) podopiecznych Stefano Pioliego. Bilans ostatnich pięciu bezpośrednich starć obu drużyn prezentuje się bardzo podobnie, bowiem zarówno Rossoneri, jak i Granata wygrali po dwa spotkania, a w jednym starciu padł remis.

Torino – AC Milan: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują, że będzie to zacięty mecz, co odzwierciedlają zbliżone kursy na zwycięstwo obu drużyn. Wygraną gospodarzy możemy postawić z kursem 2.80, zaś triumf gości ma współczynnik 2.60. Nasz kod promocyjny do bukmachera Betclic umożliwi Ci postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku.

Torino – AC Milan: przewidywane składy

Po jednej i drugiej stronie trenerzy mają kilka problemów kadrowych. W drużynie gospodarzy nie zagra m.in. Koffi Djidji, Gvidas Gineitis, Perr Schuurs oraz Nikola Vlasić. Cała czwórka zawodników jest wyłączona z gry ze względu na kontuzję. Rossoneri na pewno nie będą mogli skorzystać z Samuela Chukwueze oraz Rubena Loftusa-Cheeka, którzy borykają się z urazami mięśniowymi. Natomiast obrońca Matteo Gabbia będzie pauzował w tym meczu za nadmiar żółtych kartek.

Torino Ivan Jurić 3-4-1-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Torino Ivan Jurić 3-4-1-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 1 Luca Gemello 4 Alessandro Buongiorno 6 Adam Masina 11 Pietro Pellegri 12 Alessandro Dellavalle 15 Saba Sazonov 17 Uros Kabic 21 David Okereke 30 Jonathan Silva 65 Pietro Passador 77 Karol Linetty 79 Zanos Savva 81 Aaron Ciammaglichella 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 20 Pierre Kalulu 30 Mattia Caldara 32 Tommaso Pobega 38 Filippo Terracciano 42 Alessandro Florenzi 57 Marco Sportiello 69 Lapo Nava 85 Kevin Zeroli

Torino – AC Milan: transmisja meczu

Mecz odbędzie się w sobotę (18 maja) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie można śledzić również w usłudze Canal+ Online. Koszt pakietu z wszystkimi kanałami Canal+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium to 74 zł miesięcznie.

