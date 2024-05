Lautaro Martinez prowadzi negocjacje z Interem Mediolan w sprawie przedłużenia umowy. Aktualny kontrakt kapitana Nerazzurrich obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez chce zostać w Interze Mediolan

Lautaro Martinez to jeden z głównych architektów sukcesu Interu Mediolan, który w obecnym sezonie wygrał mistrzostwo Serie A. 26-letni napastnik pełni zaszczytną rolę kapitana Nerazzurrich i jest bardzo przywiązany do włoskiego klubu. Umowa 56-krotnego reprezentanta Argentyny z Interem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, a sam zawodnik zapowiedział już chęć pozostania w Mediolanie na dłużej.

Od jakiegoś czasu trwają negocjacje między stronami na temat kontynuowania współpracy, co ostatnio potwierdził piłkarz. – Wciąż prowadzę rozmowy z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu. Mam nadzieję, że dojdę do porozumienia z Interem Mediolan tak szybko, jak to możliwe – powiedział Lautaro Martinez w wywiadzie ze stacją telewizyjną “Sky Sport Italia”, cytowany przez Fabrizio Romano.

Argentyński snajper w 43 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 27 goli i zaliczył 7 asyst. Skuteczny atakujący z powodzeniem występuje w drużynie Nerazzurrich od lipca 2018 roku, gdy przeprowadził się na Stadio Giuseppe Meazza za 25 milionów euro z macierzystej ekipy Racing Club. Lautaro Martinez z Interem Mediolan dwukrotnie zdobył tytuł mistrza Włoch, a w poprzednim sezonie dotarł do finału Ligi Mistrzów, gdzie jego zespół ostatecznie musiał uznać wyższość angielskiego Manchesteru City (0:1).