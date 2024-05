Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Samu Omorodion

Samu Omorodion na celowniku Napoli

Wiele wskazuje na to, że Victor Osimhen po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z SSC Napoli, a to oznacza, że włodarze Azzurrich muszą rozglądać się za następcą swojej gwiazdy. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom przekazanym przez stację “Sky Sport Italia”, to w oko byłemu mistrzowi Włoch wpadł Samu Omorodion. 20-letni napastnik wyróżnia się na boiskach La Ligi, co jak widać, nie przechodzi bez uwagi europejskich gigantów.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii nigeryjskiego pochodzenia jest zawodnikiem Atletico Madryt, ale w sezonie 2023/2024 na zasadzie wypożyczenia występuje w Deportivo Alaves. Rojiblancos zdolnego snajpera sprowadzili w sierpniu 2023 roku za 6 milionów euro z Granady. Mierzący 193 centymetry wzrostu atakujący nie miał jednak szans na pierwszy skład w ekipie prowadzonej przez Diego Simeone, i dlatego udał się na czasowy pobyt do Kraju Basków.

Samu Omorodion w 34 spotkaniach trwającej kampanii zdobył 9 bramek i zaliczył 1 asystę. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia utalentowanego piłkarza na 40 milionów euro. SSC Napoli musiałoby więc głęboko sięgnąć do kieszeni, żeby przekonać Atletico Madryt do sprzedaży młodego napastnika. Klub z Neapolu po ewentualnym odejściu Victora Osimhena powinien jednak dysponować ogromnymi środkami finansowymi, ponieważ klauzula odstępnego Nigeryjczyka wynosi aż 130 milionów euro.