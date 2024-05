Marty Jean-Louis / Alamy Na zdjęciu: Duncan McGuire

Legia szuka napastnika w USA

Lato w Warszawie będzie niezwykle pracowite. Legia szykuje spore zmiany w kadrze. Z Łazienkowską pożegnają się m.in. Josue, Qendrim Zyba i Gil Dias. Do stolicy Polski na pewno zawitają Claude Goncalves i Luquinhasa. To oczywiście nie będą jedyne transfery do drużyny Goncalo Feio, która pilnie poszukuje nowego napastnika.

Erik Exposito, Efthymios Koulouris z PKO BP Ekstraklasy, Killian Correador z Ligue 2 czy Bruno Duarte z Liga Portugal – ci piłkarze są łączeni z przeprowadzką do Warszawy. Pierwszy z nich, oczywiście jeżeli zdecyduje się przyjąć ofertę Legii, będzie mógł liczyć na wysokie wynagrodzenie. Wojskowi nie zamierzają ograniczać się tylko do wspominanych nazwisk i rozpoczęli rozmowy z kolejnym snajperem.

Piotr Kamieniecki z TVP Sport zdradza, że na celowniku stołecznego klubu znalazł się Duncan McGuire, jednokrotny reprezentant USA (debiut w styczniu 2024 roku). 23-latek gra w Orlando Magic, a w 11 meczach trwającego sezonu MLS zdobył pięć bramek. Co ciekawe, tworzy duet z Luisem Murielem, doskonale znanym z występów w Atalancie Bergamo.

Portal Transfermarkt wycenia go na cztery miliony euro. Legia miała już złożyć oficjalną ofertę, pisze Kamieniecki.

