Adam Buksa strzelił debiutancką bramkę dla Udinese w Serie A! [WIDEO]

Adam Buksa ma powody do radości, ponieważ po raz pierwszy zdobył bramkę w barwach Udinese. Reprezentant Polski trafił do siatki w meczu z Lecce w 8. kolejce Serie A.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa z pierwszym golem w Udinese i Serie A!

Udinese przez ostatnie tygodnie nie miało zbyt wiele szczęścia w rozgrywkach ligowych. Podopieczni Kosty Runjaicia zaliczyli serię czterech meczów z rzędu bez zwycięstwa. Na całe szczęście dla kibiców Zebrette zła passa dobiegła końca w sobotę (25 października). Przed własną publicznością pokonali Lecce (3:2). Na boisku mogliśmy oglądać aż dwóch reprezentantów Polski.

Adam Buksa i Jakub Piotrowski rozpoczęli mecz na ławce rezerwowych. Pierwszy z nich pojawił się na boisku w 45. minucie, zastępując Keinana Davisa. Z kolei drugi wszedł na plac gry w 76. minucie, zajmując miejsce Jurgena Ekkelenkampa.

W przypadku Buksy zmiana okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ Polak miał duży wpływ na ostateczny wynik meczu. W 89. minucie napastnik wpisał się na listę strzelców, podwyższając wynik na (3:1). Lecce w końcówce zmniejszyło rozmiar porażki na (3:2).

🚨 SERIE A! 🇮🇹



ADAM BUKSA SEALS THE DEAL! ✨



Udinese 3-1 Lecce



🎥 @TheGoalsZone pic.twitter.com/M1Kuof0sKm — Polymarket FC (@PolymarketFC) October 25, 2025

Warto dodać, że dla Adama Buksy było to debiutanckie trafienie nie tylko w Serie A, ale również w Udinese. Jak dotąd 29-latek nie miał okazji, aby świętować gola w koszulce Zebrette. Łącznie ma na swoim koncie sześć spotkań w klubie i jednego gola. Na Półwysep Apeniński trafił w ostatnim letnim oknie transferowym. Poprzednio grał w FC Midtjylland, które otrzymało za niego 5 mln euro.