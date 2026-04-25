AC Milan może w letnim okienku pożegnać swojego podstawowego zawodnika. A jest nim Youssouf Fofana. Rossoneri oczekują za pomocnika aż 30 milionów euro - informuje Nicolo Schira.

AC Milan ma bardzo dużą szansę, aby reprezentować Italię w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów. Gra w europejskich pucharach jednak musi iść w parze z szeroką kadrę. A takiej właśnie nie ma w swoim arsenale Massimiliano Allegri. Tymczasem Nicolo Schira przekazuje, że Rossoneri mogą rozstać się ze swoim podstawowym graczem – Youssoufem Fofaną.

Włoski dziennikarz przekazał, że francuski pomocnik został już nawet wyceniony przez AC Milan. Mediolańczycy oczekują aż 30 milionów euro za swojego zawodnika. Jest to kwota minimalnie większa, jaką w 2024 roku Rossoneri zapłacili za jego przyjście z AS Monaco. Transakcja wówczas wyniosła 28 milionów euro.

Środek pola AC Milanu chodzi bez zarzutu. Jednak zasługa w tym Luki Modricia oraz Adriena Rabiota. Youssouf Fofana regularnie występuje w wyjściowym składzie zespołu z Mediolanu, ale odstaje poziomem od podstawowych pomocników. Odejście wydaje się już przesądzone, ponieważ Rossoneri czekają tylko na ofertę transferową.

Youssouf Fofana w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań w koszulce AC Milanu. Francuski pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.