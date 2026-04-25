Milan podjął szokującą decyzję. Głośne rozstanie stanie się faktem?

19:10, 25. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Nicolo Schira

AC Milan może w letnim okienku pożegnać swojego podstawowego zawodnika. A jest nim Youssouf Fofana. Rossoneri oczekują za pomocnika aż 30 milionów euro - informuje Nicolo Schira.

Piłkarze Milanu
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Youssouf Fofana na wylocie z AC Milanu

AC Milan ma bardzo dużą szansę, aby reprezentować Italię w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów. Gra w europejskich pucharach jednak musi iść w parze z szeroką kadrę. A takiej właśnie nie ma w swoim arsenale Massimiliano Allegri. Tymczasem Nicolo Schira przekazuje, że Rossoneri mogą rozstać się ze swoim podstawowym graczem – Youssoufem Fofaną.

Włoski dziennikarz przekazał, że francuski pomocnik został już nawet wyceniony przez AC Milan. Mediolańczycy oczekują aż 30 milionów euro za swojego zawodnika. Jest to kwota minimalnie większa, jaką w 2024 roku Rossoneri zapłacili za jego przyjście z AS Monaco. Transakcja wówczas wyniosła 28 milionów euro.

Środek pola AC Milanu chodzi bez zarzutu. Jednak zasługa w tym Luki Modricia oraz Adriena Rabiota. Youssouf Fofana regularnie występuje w wyjściowym składzie zespołu z Mediolanu, ale odstaje poziomem od podstawowych pomocników. Odejście wydaje się już przesądzone, ponieważ Rossoneri czekają tylko na ofertę transferową.

Youssouf Fofana w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań w koszulce AC Milanu. Francuski pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości