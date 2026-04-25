Napoli chce byłego zawodnika Realu Madryt. Kolejka chętnych po Hiszpana

19:20, 25. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: La Repubblica

SSC Napoli rusza po Mario Gila z Lazio Rzym - podaje dziennik "La Repubblica". Hiszpański obrońca jest także na celowniku Juventusu i Milanu.

Maurizio Sarri
Obserwuj nas w
FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Mario Gila na celowniku gigantów Serie A

SSC Napoli jest aktualnym wiceliderem Serie A i w efektownym stylu potwierdziło wysoką formę w końcówce sezonu. W 34. kolejce rozbiło US Cremonese (4:0). W klubie już teraz intensywnie planują letnie wzmocnienia. Jednym z celów transferowych ma być nowy środkowy obrońca.

Według doniesień „La Repubblica”, na liście życzeń Partenopei znalazł się Mario Gila z Lazio Rzym. Zainteresowanie byłym zawodnikiem Realu Madryt stale rośnie. Sytuację 25-letniego obrońcy uważnie monitorują również AC Milan, Inter Mediolan oraz Juventus Turyn. Taki zestaw klubów sprawia, że okienko transferowe może przynieść jedną z najciekawszych batalii we Włoszech.

Gila jest związany z rzymskim zespołem kontraktem do czerwca 2027 roku. Pod wodzą trenera Maurizio Sarriego Hiszpan prezentuje stabilną formę i odegrał ważną rolę w drodze rzymian do finału Pucharu Włoch. Jego konsekwencja i pewność w defensywie sprawiły, że jest dziś jednym z najczęściej obserwowanych środkowych obrońców w Serie A.

W trwających rozgrywkach Gila rozegrał łącznie 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, będąc istotnym elementem bloku defensywnego Lazio. Hiszpan trafił do Rzymu w 2022 roku właśnie z Królewskich, gdzie nie miał większych szans na regularną grę w pierwszym zespole.

